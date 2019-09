UNMSM: rector pone como condición para el diálogo que estudiantes levanten toma

El rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Orestes Cachay, dijo que las autoridades de ese centro de estudios se sentarán a conversar con los estudiantes cuando ellos dejen sin efecto la toma del campus.

"Vamos a esperar que la mesa de diálogo se presente con representantes legítimamente elegidos por los estudiantes, con la Defensoría, el Minedu, con la universidad, pero en condiciones de que ellos dejen la universidad. La desalojan y nos sentaremos a dialogar”, aseveró.

“Quiero encontrar la solución dialogando, no quiero que ingrese la Policía. Lleguemos a un acuerdo, pero no impongamos situaciones”, agregó en conferencia de prensa.

Aseguró que los estudiantes están malinformados sobre las obras en el cruce entre las avenidas Venezuela y Universitaria, y reiteró que el proyecto del exburgomaestre Luis Castañeda, que incluía una oreja vial, no se realizará.

“Cuando nos hemos reunido con el alcalde (Jorge Muñoz), hemos decidido, con las autoridades involucradas en este asunto, que el proyecto del 2008 ya no va. Desde hace 15 días se conoce eso. La Municipalidad de Lima emite un comunicado ratificando esa decisión ya tomada. Lo que pasa es que nadie quiere entender eso”, aseveró Orestes Cachay.

Dijo que las otras demandas de los estudiantes son “puntos colaterales”, ya que el tema principal es el bypass.

“Nosotros hemos sido elegidos por voto universal para administrar la universidad. Hay temas que no dependen del rector, sino de la asamblea universitaria. Hay cosas que no me corresponden, son decisiones de la Sunedu, del Congreso”, puntualizó.