UPC respalda a autora de tesis sobre reality peruano

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) se pronunció sobre la tesis de una de sus estudiantes egresadas, cuyo tema abordó la relación sentimental de la integrante de un reality peruano y que fue comentado en redes sociales.



Se trata de la tesis "Desde el discurso: Análisis de la reconciliación entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón, transmitida durante el programa Combate", elaborado por Lourdes Sánchez Lavanda con la cual obtuvo el grado de licenciada por la Facultad de Comunicación y Periodismo.

En un comunicado difundido en Facebook, la UPC aclaró que el estudio cumplió las exigencias requeridas por la casa de estudios.

“(La tesis) siguió el debido proceso de investigación cumpliendo con las pautas exigidas por sus asesores. El título puede no describir la complejidad del análisis del documento, lo que no debe desmerecer la calidad de su contenido”, indicó la institución.

Asimismo, agregó que el trabajo de la estudiante “no pretende calificar la calidad del fenómeno de los realities, consumidos por millones de peruanos. Su objetivo es analizar las estrategias de comunicación y la completa articulación de recursos verbales, no verbales, paralingüísticos y melodramáticos empleados por los mismos para construir una historia verosímil o inverosímil ante el televidente”.

En tal sentido, la universidad lamentó que la egresada haya sido prejuzgada por algunos usuarios por lo que recomendó a la comunidad a leer la tesis completa en el repositorio académico UPC.

De acuerdo a la egresada, decidió abordar el tema debido a la relevancia que los medios de comunicación prestaron al caso, que data del 2014, en desmedro de otros temas trascendentales para el país. "Me llamó la atención que se le estuviera dando tanta relevancia a constructos discursivos que buscan el entretenimiento de los televidentes, no necesariamente eran reales, pero los medios estaban reforzando esa información y me parecía preocupante habiendo tantos temas que abordar, me dije ¿Por qué no investigarlo?”, comentó a RPP.

