En momentos en los que el país enfrenta un rebrote de contagios del COVID-19 en diversas regiones, con más de 5.000 pacientes hospitalizados y las unidades de cuidados intensivos al tope de su capacidad, el presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció esta semana los acuerdos con las farmacéuticas Sinopharm y AstraZeneca para la adquisición de las primeras vacunas contra el COVID-19 que llegarán al Perú.

A este panorama se suma que la nueva variante del coronavirus, hallada hace unas semanas en el Reino Unido, ya se encuentra en Perú. La portadora es una ciudadana peruana residente en Lima que estuvo en días previos a la Navidad en una reunión familiar, según informó la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.

En esta nota se detallan las reacciones que ha tenido en el país ante el anuncio de la llegada de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Asimismo, la posición y otros anuncios realizados por las autoridades correspondientes del Gobierno enmarcados en el plan para iniciar la campaña de inmunización una vez que lleguen estas vacunas al territorio nacional.

Sinopharm

El pasado 6 de enero, el jefe de Estado afirmó que el país dio un paso trascendental para vencer a la pandemia del nuevo coronavirus, al concretar la compra del primer lote de la esperada vacuna y empezar el proceso de inmunización para la población peruana.

De esta manera, el Gobierno concretó la compra de un lote de 38 millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19 al laboratorio chino Sinopharm. El acuerdo de compra y carta de compromiso dispone recibir un primer envío de un millón de dosis en enero del presente año.

“Luego de largas, complejas y duras negociaciones que por momentos fueron frustrantes, puedo anunciar que hemos concretado la compra del primer lote de la esperada vacuna contra la pandemia”, dijo el presidente en un mensaje a la Nación.

“Los ensayos clínicos de fase 3 realizados en el Perú nos colocaron en una mejor posición para acceder a las vacunas de Sinopharm y ha servido para comprobar su efectividad en la población”, agregó.

Perú concretó la compra de un lote de 38 millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19 al laboratorio Sinopharm. (Foto: Reuters)

De esta manera, el mandatario remarcó que se espera tener vacunados a entre 14 y 15 millones de peruanos antes de la llegada de la temporada de invierno en el país.

El pasado 7 de enero, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, precisó que aún no hay una fecha exacta de la llegada del primer lote de vacunas, aunque se sabe que será en el mes de enero.

“Una vez recibido [el documento] nos especifican en qué momento llegan las dosis y la secuencia a lo largo de tiempo. Ese cronograma nos va a indicar la cantidad, y en qué momento llegan. Recuerden que las fechas de llegada, ya nos han advertido, son aproximadas porque depende de los vuelos, los lugares de donde vengan, paradas y dificultades por circulación en los aeropuertos. Las fechas son aproximadas. La cantidad sí es fija, la fecha es aproximada”, remarcó.

La vacuna de Sinopharm consta de dos dosis. La segunda se coloca 21 días después de la primera. De momento, la eficacia del fármaco registrada a nivel internacional alcanza valores cercanos al 80%.

Respecto a cómo avanza el ensayo clínico en el Perú, el doctor Germán Málaga Rodríguez, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), indicó que hasta el momento se reclutaron 12 mil voluntarios y que esta semana se debe completar la segunda dosis. Además, hay más de 10 mil voluntarios en evaluación para la eficacia de la vacuna en el Perú.

El investigador informó que las vacunas del laboratorio chino Sinopharm ya fueron aplicadas en los Emiratos Árabes Unidos, en China, mientras que Argentina está próxima a hacerlo.

Oxford-Astrazeneca

Durante el pronunciamiento al país, Sagasti también anunció que se suscribió un contrato de compraventa con los laboratorios Oxford-Astrazeneca (Reino Unido), que entregará 14 millones de dosis de la vacuna a partir de setiembre; aunque, mencionó, se emprenden gestiones para adelantar los envíos.

“Dejaremos el camino expedito para que el próximo gobierno que elegiremos en unos meses continúe con la vacunación hasta proteger a toda nuestra población”, afirmó.

En la imagen un doctor se prepara para administrar la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio AstraZeneca. (Foto: AFP/Kirsty O'Conno)r

Covax Facility

De igual forma, el presidente mencionó que hay acuerdo preliminar a través del mecanismo Covax Facility, promovido por la OMS, que entregará 13.2 millones de dosis en fecha aún no determinada, pues, depende de un convenio internacional entre esta y los proveedores. “Estas vacunas están programadas para llegar en el tercer trimestre”, detalló.

De esta manera se confirmó lo expuesto por la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, durante una presentación ante una comisión del Congreso de la República. No obstante, la funcionaria tampoco precisó la fecha de la llegada de estas dosis contra el COVID-19.

Otras negociaciones

Tras estos anuncios con Sinopharm y AstraZeneca, el Gobierno señaló que hay negociaciones activas con laboratorios de Estados Unidos, Alemania, Rusia e India, a fin de asegurar que todos los peruanos estén protegidos antes de fin de año.

El pasado 7 de enero, la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, se refirió al contrato con el laboratorio Pfizer para la compra de la vacuna contra el nuevo coronavirus. En diálogo con América Noticias, aseguró que existieron “problemas serios” que evitaron que el Gobierno firme contrato el 2020.

“Cuando nosotros llegamos, si bien el acuerdo previo que se suscribió en setiembre establece que se suscribiría un contrato final, un mes después todavía no había llegado eso en octubre. Nosotros recibimos el 23 de noviembre el proyecto de contrato final que Pfizer envió al gobierno peruano y la intención era que se suscribiera el 30 de noviembre. Al hacer la evaluación del documento se encontraron lamentablemente algunos problemas serios que impedían poder firmarlo en la fecha que estaba prevista”, explicó.

Proceso de vacunación

El Ejecutivo anunció la conformación de un grupo de trabajo para apoyar la implementación del proceso de vacunación, encabezado por la jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, con la participación de ministros, representantes de instituciones públicas, del sector privado, de la sociedad civil, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Por su parte, la presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, hizo un llamado para que desde el Parlamento y todas las instituciones puedan sumar esfuerzos, con el claro objetivo de garantizar la distribución de la vacuna contra el coronavirus.

La titular del Legislativo instó a los ciudadanos a “no bajar la guardia” en los cuidados contra la pandemia que afecta a todo el país. “Desde el Congreso y todas las instituciones debemos sumar esfuerzos para que se garantice su distribución a la población, priorizando a los más vulnerables”, escribió Vásquez.

¿Cómo se desarrollará la operación logística?

Junto con las gestiones para la adquisición de las vacunas, otro aspecto que se discute en torno a la pandemia es la operación logística para la aplicación de las dosis de la vacuna contra el COVID-19, una vez que éstas lleguen al país.

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, en declaraciones a la prensa el pasado jueves, afirmó que el sistema de refrigeración y distribución que tiene el Perú está preparado para vacunar a todos los ciudadanos contra el coronavirus, en cualquier región o estación del año.

En declaraciones a América Noticias, indicó que el apoyo de los militares será fundamental, ya que se necesita de su logística, debido a la compleja geografía del país y los microclimas que existen.

“Podemos vacunar así el clima cambie. Tenemos la capacidad de mantener este sistema de vacunación. Se han tomado previsiones por si tuviéramos una vacuna que requieran temperaturas más difíciles”, dijo Mazzetti en el Callao, donde se encuentran las cámaras frigoríficas que formarán parte de la cadena de frío de las vacunas contra el COVID-19.

Ministra Pilar Mazzetti dijo que tTenemos capacidad para recibir 12 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)

La titular de Salud sostuvo que la cadena de frío en el Perú está preparada para almacenar vacunas de entre 2 y 8 grados, como las que necesita Sinopharm, y añadió que todas las regiones del país cuentan con refrigeradoras, de las cuales 46 son grandes. En tal sentido, Mazzetti anunció que a fines de enero estarán llegando al Perú cerca de 1,000 refrigeradoras solares que serán distribuidas en puntos alejados del país, como en la zona andina y la Amazonía.

Al respecto, la ministra de Defensa, Nuria Esparch, aseguró que su sector apoyará el proceso. “Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para apoyar la operación logística de la distribución de las vacunas contra la COVID-19 a todo el país”, escribió en Twitter.

En entrevista a Canal N, la titular del Mindef precisó que 10 mil miembros de las Fuerzas Armadas apoyarán al Ministerio de Salud (Minsa) en este proceso de vacunación nacional contra el coronavirus, y ya se vienen capacitando para este objetivo.

Por su parte, el ministro del Interior, José Elice, expresó la voluntad de los agentes policiales de colaborar con el proceso de vacunación contra el coronavirus.

“Saludamos la adquisición de las vacunas contra la COVID-19. Esta noticia nos llena de esperanza. Nuestra Policía Nacional del Perú y todo el Ministerio del Interior estarán en primera línea apoyando el proceso de vacunación”, remarcó a través de las redes sociales.

¿Quiénes serán los primeros en vacunarse?

Pilar Mazzetti explicó que existe un listado priorizado de grupos de personas que serán inmunizadas antes que otras. En esa línea, reiteró que la prioridad la tendrá el personal de salud de todo el país. “Existe un listado que se va modificando de acuerdo a cómo se van presentando las dosis. La primera prioridad es el personal de salud; por consiguiente, se vacunará a medio millón de personas que trabajan en salud de todos los subsistemas del país”, refirió.

Asimismo, detalló que en el caso de que, dentro de este primer grupo, haya personas que no se lleguen a vacunar por algún motivo y sus dosis están disponibles, éstas serán destinadas al segundo grupo prioritario conformado por las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los primeros en ser seleccionados para la vacunación son los profesionales de la salud, luego miembros de la PNP y F.F.A.A.(Foto: Ernesto Benavides/AFP)

En el caso de los adultos mayores, quienes presentan mayor riesgo de contagio, Mazzetti precisó que el Seguro Integral de Salud (SIS) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) tienen listados nominales en los que están registrados, cuáles son sus diagnósticos, si presentan alguna comorbilidad (más riesgo en su salud) o inclusive si están impedidos de salir de sus casas debido a alguna discapacidad.

Mazzetti dijo que el personal encargado de la vacunación, así como va de vivienda en vivienda para hacer la inmunización a los niños, también puede llevar la vacuna contra el coronavirus a los adultos mayores que no pueden desplazarse de los lugares donde se encuentran.

Los antivacuna y campaña de comunicación

La exministra Patricia García, también catedrática universitaria, pidió al Gobierno enfocar su atención también en emprender una efectiva campaña de comunicación para informar a la ciudadanía de todo este proceso, porque “es casi seguro” que los movimientos antivacuna estarán muy activos en los próximos meses, desinformando y sembrando mitos y temores a la gente, para que no se vacune.

En tanto, Germán Málaga Rodríguez, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), al reflexionar sobre las personas que tienen temor de vacunarse o que simplemente no creen en la efectividad de las vacunas, dijo que “las vacunas son víctimas de su propio destino”.

“Nosotros hemos crecido sin miedo a la polio, a la viruela, que diezmaban a la población. Nuestros hijos han crecido sin miedo al sarampión, que es 7 veces más contagiosa que el COVID-19. La historia de la humanidad está plagada de pandemias y epidemias, muchas de las cuales se han resuelto con vacunas y con antibióticos”, agregó.

Ante este panorama, la jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, anunció que el Gobierno iniciará en los siguientes días una campaña de comunicación con el fin de derribar los mitos e ideas equivocadas que se tienen sobre el uso de la vacuna contra el coronavirus. “Abriremos canales de información personalizados para que tomen una decisión informada y no se dejen influenciar por tantas informaciones erróneas que están circulando”, indicó en entrevista con TVPerú.

Control

La Contraloría General de la República conformó el Equipo Especial de Control para la Vacuna contra el COVID-19, integrado por diversos especialistas que se encargarán de coordinar la estrategia integral de control a los procesos de adquisición, almacenamiento, conservación, distribución, e implementación de planes de vacunación.

Este grupo de trabajo supervisará, mediante la aplicación del control concurrente, las fases que permitan activar, de forma prioritaria y efectiva, el control a los procesos que sean adoptados por el Estado para garantizar la llegada al país de la referida vacuna.

De esta manera, podrá identificar y alertar situaciones que pongan en riesgo su disposición y que permitan a los gestores públicos la toma de medidas correctivas, para asegurar la pronta inmunización de la población contra el coronavirus.

La Contraloría explicó que esta medida responde a su preocupación por la situación evidenciada en distintas visitas de control, que revelan la imperiosa necesidad de mejorar y asegurar prontamente, por ejemplo, los sistemas de la cadena de frío en los hospitales, indispensable para garantizar la recepción y conservación de las referidas vacunas.

La ministra Pilar Mazzetti se reunió esta mañana con el contralor general de la República, Nelson Shack, con la finalidad de establecer el acompañamiento de la autoridad supervisora en la distribución y vacunación contra la #COVID19 que se realizará en todo el país.

Comunidad científica destaca acuerdos

Como era de esperar, el anuncio del presidente Francisco Sagasti sobre el cierre de las negociaciones con Sinopharm y AstraZeneca para la provisión de vacunas contra el COVID-19, y que el primer lote de un millón de dosis llegaría este mes, generó entusiasmo y optimismo en la comunidad científica nacional. Uno de los casos es la posición de la exministra de Salud Patricia García.

Ella calificó de muy buena noticia el anuncio, al sostener que abre una real posibilidad de empezar a vacunar a la población en los próximos meses, y no esperar al segundo semestre. No obstante, enfatizó que estos acuerdos no debe llevarnos a bajar la guardia, sino que tenemos que seguir cuidándonos, aun durante el proceso de vacunación.

En el caso de la vacuna del Sinopharm, García dijo, en entrevista para RPP, que se convierte en la mejor posibilidad de compra que tenía el país, pues no solo es efectiva y no necesita una cadena de frío tan baja como la de Pfizer, sino que los ensayos clínicos se han hecho en el Perú. Recordó que hay 12.000 peruanos vacunados con el suero de ese laboratorio y eso se le ha dado al país una mejor posición de negociación.

Patricia García resaltó el anuncio de acuerdos con las farmacéuticas Sinopharm (China) y AstraZeneca (Reino Unido). (Foto: Archivo GEC)

En esa línea, señaló que los médicos peruanos ya adquirieron experiencia en el manejo de la vacuna china, han comprobado que es efectiva, y eso puede facilitar el proceso de vacunación para 24 millones de peruanos.

“Qué bueno que tengamos buenas noticias al principio del año, es excelente lo que hemos escuchado […] La gran ventaja de hacer los ensayos en el país es que eso nos permite mejores negociaciones, no solo que participemos en el ensayo, sino que también debemos beneficiarnos”, dijo.

“Es una buena vacuna [la de Sinopharm], ya hay evidencia de que es segura, y que además es efectiva. La hemos probado en el país, sabemos cómo funciona y necesita cadenas de frío que son similares a las que ya tenemos para las otras vacunas. Tiene muchas ventajas; yo aplaudo que ya se haya firmado [el contrato]. Eso es fantástico”, agregó.

El doctor Germán Málaga Rodríguez, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), dijo que recibe con mucha satisfacción y entusiasmo el anuncio de que el Perú ha concretado con Sinopharm la compra de un primer lote de vacunas contra el coronavirus. La institución a la que pertenece junto con San Marcos tiene a cargo los ensayos clínicos de este laboratorio en el país.

Coincidió en que las primeras vacunas deben ser para el personal que labora en primera línea frente al COVID-19 y también para la población con una salud más vulnerable. “Los médicos, por ejemplo, pueden reinfectarse porque trabajan en lugares con alta carga viral”, mencionó para RPP.

El investigador, en entrevista ayer en TV Perú, afirmó que la vacuna contra el coronavirus del laboratorio chino es efectiva contra la nueva variante del coronavirus. “En primer lugar sí es controlada, porque todas las vacunas incluida la de Sinopharm, no debería haber ninguna razón para pensar que no sea efectiva frente a la nueva variante. Es lo que se sabe hasta hoy 8 de enero. Las cosas cambian muy rápido en pandemia”, remarcó.

El investigador Germán Málaga afirmó que la vacuna contra el coronavirus del laboratorio chino es efectiva contra la nueva variante del coronavirus. (Foto: Rodrigo Abd/AP)

Por su parte, el jefe de la Unidad de Ensayos Clínicos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor Eduardo Ticona Chávez, también destacó los anuncios. Consideró que lo mejor es inmunizar primero a los grupos de riesgo, es decir a quienes trabajan en el sector salud, en seguridad y luego los adultos mayores, para posteriormente ir bajando en edad.

“Si cubrimos a las personas de riesgo, tendremos menos personas que requieran atención hospitalaria y eso ya es una tranquilidad para todo el país. Mientras más temprano cubramos a las personas de riesgo, los ambientes de atención críticos serán menos necesarios. Y entonces si viene alguno que no es de riesgo podrá atenderse sin problemas”, refirió en entrevista con Canal N.

