El investigador principal de estudio de vacuna de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Germán Málaga, informó que los ensayos clínicos de la candidata a vacuna contra el coronavirus (COVID-19) elaborada por la empresa china Sinopharm, ha entrado a “velocidad crucero” y que actualmente se está vacunando a 120 personas diarias.

El estudio está a cargo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cada una de ellas monitoreará a 3 mil voluntarios.

“Ya estamos en la velocidad crucero en cuanto al proceso de vacunación, estamos vacunando a 120 personas al día, esperamos acabar antes de lo que pensábamos. Estamos avanzando de buena manera”, señaló en un video compartido por las redes sociales de la UPCH.

En esa línea, señaló que hay que tener cautela con los ensayos clínicos de las diferentes candidatas a vacuna que se realizan en el mundo pues aún no hay una fecha para tener acceso a ellas.

Precisó que debe analizarse por cuánto tiempo dura la inmunización de cada vacuna, pues si su duración es muy corta no valdría la pena aplicarla a la población.

“La vacuna va a demorar un poco todavía. Estos ensayos tienen que demostrar que son seguras y eficientes, tienen que demostrar que generan anticuerpos. Y no solo eso, hay que ver por cuanto tiempo pueden inmunizar, si solo dura tres meses entones no vale la pena, si dura más de seis entonces sí”, aseveró.

Mejora en indicadores

En otro momento, Málaga destacó que se viene presentando una sostenida disminución en los casos positivos y la cantidad de fallecimientos por COVID-19; sin embargo, señaló que aún hay poca disponibilidad de camas de cuidados intensivos para estos pacientes.

De igual modo sostuvo que los pacientes llegan en un estado menos grave a los centros de salud y que los casos de automedicación se han reducido.

“Tenemos que rescatar que la tendencia hacia la baja sigue, los números de muertes han llegado a menos de 100, eso es tranquilizador. En el hospital Cayetano Heredia, se han cerrado dos servicios de hospitalización para COVID-19 y esperamos cerrar uno más. Sin embargo, no tenemos camas libres en las unidades de cuidados intensivos, eso es porque en todo el mundo el 30% con COVID-19 grave van a UCI, entonces eso tiene que empezar a mejorar”, manifestó.

“De hecho, hemos empezado a ver gente menos grave que llega a las UCI, lo que ayuda mucho. Yo creo que la gente ha empezado a tomar conciencia, la gente llega menos medicada, he sentido que la gente ya no se automedica, varios decían eso. Ojalá abandonemos pronto la sobremedicación, esto no viene acompañado por el Minsa lamentablemente”, expresó.

