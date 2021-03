Conforme a los criterios de Saber más

La presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (Essalud), Fiorella Molinelli, indicó que la inmunización contra el COVID-19 de los adultos mayores comenzaría el último lunes 8 de marzo con los afiliados al Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) que están en el primer padrón de vacunación. Sin embargo, El Comercio tomó conocimiento que dos adultas mayores, que viven en un mismo edificio en Breña, no fueron inmunizadas a pesar de figurar en el padrón.

El primer caso es el de Susana Villalobos García, adulta mayor de 97 años, quien recibió la llamada de Padomi el último domingo donde le indicaron que se le vacunaría el miércoles 10 de marzo entre las 7 a.m. y las 7 p.m.

“Me llamaron el domingo a preguntar qué medicinas tomaba mi tía, si era alérgica a algo, si tenía alguna enfermedad y todo su historial médico”, señaló María Victoria Villalobos, sobrina de Susana, a este Diario.

Asimismo, la familia verificó en el padrón publicado por Essalud y el nombre de Susana sí figuraba para que la vacunación sea en su domicilio ubicado en Breña. “Todo estaba programado y organizado para que ayer vinieran a vacunarla”, resaltó María.

Pero, ayer en la mañana la llamaron para decirle que no vacunarían a Susana Villalobos debido a un error y que se le haría una reprogramación. “Ya me he quedado sin saber qué hacer, ¿dónde pregunto una nueva programación? ¿con quién hablo? No dan noticias de nada, no se sabe. Es un desconcierto realmente”, aseguró su sobrina.

Susana Villalobos pertenece a Padomi desde el 2014. (Foto: Familia Villalobos)

La señora Susana Villalobos está inscrita en Padomi desde el 2014 debido a su avanzada edad y la poca movilidad que posee por sí sola.

“Yo pensé que iban a venir temprano [a vacunarla] y la tenía lista. [...] Ella no entiende mucho de vacunas ni Covid, pero yo le dije que iban a venir a ponerle una inyección para la gripe, una cosa así, y ella entendió”, resaltó su sobrina.

Hasta el momento, María Victoria no ha recibido ninguna comunicación de Padomi para reprogramar la vacunación de su tía Susana Villalobos García .

Coincidentemente, en el mismo edificio vive Patricia Silva Pizarro con su hijo Martín. Ella tiene 89 años y también está afiliada al Programa de Atención Domiciliaria de Essalud desde marzo del 2020.

El fin de semana, llamaron de Padomi a avisarles que la señora Patricia estaba incluida en el primer padrón de vacunación y que se acercarían hasta su vivienda el día de ayer, 10 de marzo; sin embargo, esto no sucedió.

“Mi mamá estaba lista desde las 5 de la mañana para que la vacunaran y ayer llamaron a mi hermana para decirle que no iban a vacunar a mi madre ya que había un retraso para poner la vacuna”, aseguró su hijo Martín Madueño a El Comercio.

Además, al igual que a la señora Susana, no les han indicado la fecha de reprogramación para que reciba la vacuna contra el COVID-19. “Simplemente nos dijeron que nos iban a volver a llamar y hasta el momento nada”, señaló Madueño.

También precisó que él si se ha tratado de comunicar con Padomi, pero no le han dado una respuesta concreta. “Estamos horas de horas en el teléfono. Entiendo que con el tema de la pandemia y el Covid todos están saturados, pero estamos hablando de que son llamadas por teléfono que deberían ser eficientes al momento de informar”, indicó el hijo de Patricia.

Cabe resaltar que este Diario solicitó a prensa de Essalud comunicarse con un representante del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) para esclarecer estos casos, pero hasta el cierre de esta nota no se logró tener una respuesta.

