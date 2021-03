La vacunación contra el COVID-19 en el Perú empezó hace poco más de un mes, el pasado 9 de febrero. Desde entonces, ya recibieron la primera dosis del laboratorio chino Sinopharm más de 365.950 personas, y de estas, 99.477 completaron su inoculación con la segunda dosis, según el vacunómetro del Ministerio de Salud (Minsa). La mayoría son médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud.

Y desde esta semana se empezó a inocular a la población con la vacuna de Pfizer. Las primeras 50.000 ya se colocaron a 17.550 policías, 16.572 militares y 12.414 adultos mayores en Lima Metropolitana, informó ayer el ministro de Salud, Óscar Ugarte.

MIRA AQUÍ | COVID-19: Estas son las nuevas restricciones en regiones a partir del 15 de marzo

A estas alturas, con el proceso de vacunación en marcha, es interesante saber qué piensa la población. En la última encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos, elaborada entre el 10 y 11 de marzo, se observó que el 60% de consultados se pondría la vacuna contra el COVID-19 si mañana le tocase su turno. Esto representa un incremento de un punto porcentual con relación a febrero y 12 respecto de enero de este año.

Además de que la aceptación de la vacuna evidencia un incremento, esta encuesta muestra que el nivel de rechazo a esta sigue bajando, aunque aún es considerable. En enero de este año, el 48% manifestaba que no se vacunaría; en febrero, esta cifra cayó a 35%; y en este último estudio de opinión, llegó a 33%. En 15 puntos porcentuales bajó el nivel de rechazo en los últimos dos meses.

REVISA AQUÍ | INS explicó por qué dejó sin efecto facultad del Hospital Naval para realizar diagnóstico molecular de COVID-19

Reciente sondeo de Ipsos-El Comercio muestra qué opinan los ciudadanos sobre el actual proceso de vacunación contra el COVID-19 | El Comercio

Gestión de privados

A la pregunta “cuando la vacuna deje de ser un bien escaso, ¿estaría a favor o en contra de que se permita a los laboratorios privados sumarse al Gobierno para importar, comercializar y aplicar vacunas contra el COVID-19?”, un total de 67% de consultados se manifestó a favor, mientras que el 29% está en contra.

En la tercera y última interrogante de la encuesta, se pregunta lo siguiente: ¿estaría dispuesto a pagar o no por la vacuna contra el COVID-19? El 38% respondió afirmativamente y un 58% no pagaría por las dosis.

Opinión de expertos

A propósito de los resultados de este estudio de opinión, la médico infectólogo Leslie Soto considera que el porcentaje de gente que quiere vacunarse “todavía es bajo”.

“Tiene que ser mucho más alto y la razón es que la parte científica y el beneficio de la vacuna no está siendo bien manejado a nivel poblacional. La gente no sabe, no entiende o no le están explicando adecuadamente que la vacuna hace que los cuadros severos desaparezcan, que la gente no se muera, que la gente requiera menos camas UCI, que requiera menos oxígeno”, comentó.

Para el médico infectólogo Fernando Mejía, la cifra de aceptación de la vacuna se ha estancado. “Normalmente –explica– en los países después de que empieza la vacunación hay una especie de arrastre y la curva de aceptación empieza a crecer hasta llegar a un histórico usualmente de alrededor de 10% de personas que no quieren vacunarse por nada”.

Augusto Tarazona, médico infectólogo que preside el Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, piensa distinto y cree que “con la aparición de la vacuna ya se ha hecho algo más real y su aceptación ha empezado a crecer enormemente”.

Sobre que la aceptación de la vacuna solo haya crecido en un punto porcentual de febrero a marzo, Tarazona considera que en esto tiene que ver la revelación de ‘Vacunagate’ (caso de vacunación irregular de investigadores y funcionarios públicos como el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete) y la discusión sobre la eficacia de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm.

“Cuando se empiezan a magnificar esos hechos, la corriente de opinión, que aparecía como favorable, un poco que se frena y empieza a avanzar lento”, comentó Tarazona.

Con relación a la participación de los laboratorios privados en la gestión de la vacuna, Soto considera que en este momento se debería permitir que los privados compren la vacuna. “Gente que quiere vacunarse y comprar [las dosis] por su cuenta, lo puede ir avanzando. Estoy de acuerdo con eso”, dijo el especialista.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Violeta Bermúdez aseguró que las negociaciones para comprar la vacuna rusa de Gamaleya están avanzadas. (PCM)