El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, saludó el embarque de las 300 mil dosis del primer lote de la vacuna contra el COVID-19 de Sinopharm, las cuales llegarán a nuestro país el domingo 7 de febrero.

En diálogo con RPP, Miguel Palacios enfatizó que ha propuesto ser el último médico en recibir la dosis contra el COVID-19 con el fin de que estas vacunas alcancen, primero, para todos los galenos del país.

“Sí, claro (me voy a vacunar), estoy a la espera. En mi calidad de decano he manifestado que seré el último en vacunarme. Sí, he propuesto ser el último para que mis colegas puedan acceder y en mi calidad de decano ser el último en vacunarme”, señaló Miguel Palacios a RPP TV.

Sin embargo, cuando fue cuestionado si, por el contrario, sería el primero para dar tranquilidad a la ciudadanía sobre estas dosis de Sinopharm, Palacios señaló lo siguiente: “Sí, claro, si las circunstancias lo exigen y hay mucho temor, y si nuestra presencia puede servir de ejemplo, no habría ningún problema en poner el brazo”.

Asimismo, indicó que 72 mil médicos en total recibirán la vacuna contra el COVID-19 y las dosis restantes serán destinadas para los demás trabajadores que trabajan en el sector salud como enfermeros, técnicos, administrativos, personal de limpieza y más.

“Somos 72 mil médicos y un poco más que vamos a recibir la vacuna, ya que somos los integrantes de la primera fase, de tal manera que esto está digitalizado, está ordenado por el Colegio Médico del Perú”, detalló.

“Ya vamos 290 médicos fallecidos, ayer falleció uno y hoy tres médicos solo en Lima, de tal manera que seguimos siendo infectados con alta carga viral y esta herramienta de la vacuna va a impedir que nos sigamos infectando”, comentó.

Digitalización de vacunación de médicos

Por otro lado, Miguel Palacios comentó que están por abrir un registro digital, el cual consiste que cada médico a través de su celular reciba un mensaje de cuándo recibió la primera dosis y cuándo le toca recibir la segunda.

“Estas vacunas vienen con nombre y apellido, de tal manera que desde el Colegio Médico nos hemos preparado con mucha anticipación, digitalizando a todos los médicos, mapeándolos. Ya tenemos algunas conversaciones con el Minsa para compartir la data y abrir un registro digital, a fin de que en los teléfonos de todos los médicos figuren cuándo recibió la primera dosis y cuándo recibe la segunda. Estamos preparados y compartiendo con el Minsa para que esto no falle”, sentenció.

Además, preció que este sábado, 6 de febrero, se reunirá con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, para coordinar los últimos detalles cuando inicie el proceso de vacunación para todos los galenos.

“Mañana nos vamos a reunir a la 1:00p.m. con la ministra Mazzetti para evitar descoordinaciones como las que suelen ocurrir, como por ejemplo que los que van a ser vacunados no estén a la hora, que se olviden de algún insumo médico, como gasa, jeringa, evitar aglomeraciones”, señaló.

