Óscar Ugarte, ministro de Salud, aseveró que no autorizarán que los jugadores de la Selección Peruana se vacunen con las dosis compradas por el Estado para la población general antes del inicio de la Copa América 2021, a disputarse en el mes de junio. Además, indicó que tampoco permitirán que las vacunas de Sinovac - donadas por la Conmebol - sean usadas por ellos en el Perú pues no cuentan con el permiso correspondiente.

En declaraciones a RPP, explicó que “no se pueden romper las reglas” para que los jugadores puedan participar en el certamen. Cabe indicar que la Conmebol ha establecido como “requisito ineludible” que los participantes estén protegidos contra el COVID-19.

MIRA AQUÍ | Vacuna Sinopharm: Minsa señala que nuevo lote de dosis se destinará a cerrar brechas con grupos ocupacionales

“Acabamos de recibir esa comunicación [de que la vacuna es obligatoria]. Lo que ha pasado es que Conmebol ha cambiado su criterio, porque ya hemos demostrado con la información hace dos semanas que esa afirmación no se condecía con lo que dice Conmebol, ahora dicen que es obligatorio (la vacunación), me parece un absurdo. Ellos [la selección] tienen un mecanismo que lo pueden aplicar perfectamente sin afectar el plan nacional de vacunación del Minsa. Ellos han recibido una donación de vacunas de Sinovac, no la pueden aplicar acá, pero pueden aplicarla donde estén los jugadores, en cualquier parte, en Chile o en Paraguay, pero no podemos romper las reglas y autorizar la importación de esas vacunas porque las envía Conmebol pese a que aquí no están registradas, eso no se puede hacer”, aseveró.

“No habría justificación [para vacunarlos con dosis del Estado peruano], eso ya lo hemos planteado a la comisión de Ética y ha sido rechazado. Si bien es una decisión arbitraria de la Conmebol que no tiene base científica, si quieren pueden hacerlo, pero no pueden hacerlo haciendo ingresar vacunas que no están registradas”, agregó.

Selección peruana: Minsa no autorizará que jugadores se vacunen en el Perú antes de la Copa América





El funcionario aseveró que los jugadores pueden ir a un país en el que la vacuna de Sinovac sí esté autorizada e inocularse allí sin problemas, pero que en ningún caso harán excepciones de ese tipo dentro del país.

Cabe indicar que la Conmebol envió este jueves un comunicado a las diez federaciones sudamericanas para informar que todos los conjuntos que participarán en la Copa América, entre ellos la selección peruana, deben haber recibido al menos una dosis de las vacunas contra el coronavirus.

Previamente, el ente distribuyó entre las asociaciones los fármacos que recibió como parte de la donación del laboratorio Sinovac. “Por la presente informamos que, ante el curso actual de la pandemia en el continente, la aplicación de al menos una primera dosis de la vacuna contra el COVID 19 al plantel completo de cada selección -jugadores, cuerpo técnico, asistentes y demás miembros de la delegación- es una condición ineludible para la participación en la Copa América 2021”, dice el documento enviado por la institución que preside Alejandro Domínguez.

MIRA TAMBIÉN | Gobierno aclaró que solo se suspenderá vacunación en lugares que son usados como locales de votación

Conmebol exige vacunación con al menos una dosis para las delegaciones que irán a la Copa América.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

En el segmento Sanamente, el doctor Elmer Huerta explicó un reciente estudio sobre infecciones en personas totalmente vacunadas contra la COVID-19, realizado por Centros para Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos. (Fuente: América TV)





TE PUEDE INTERESAR