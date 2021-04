La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, señaló que los días viernes, sábado y domingo los adultos mayores de 80 años podrán asistir a recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, según figure en su fecha y horario de cita en la plataforma Pongo el Hombro. Sin embargo, explicó que quienes no cuenten con cita o no puedan asistir podrán ser vacunados los días lunes y martes.

En dialogo con RPP, la titular de la PCM dijo que este lunes 19 y martes 20 pueden acercarse a recibir su vacuna aquellos ciudadanos mayores de 80 años a los que no se les ha asignado una fecha o no pudieron asistir este fin de semana a su local. Precisó, no obstante, que se recomienda que asistir en la fecha y hora señalada a fin de evitar aglomeraciones.

Detalló también que el padrón contempla a los extranjeros residentes en el país, independientemente de que su situación migratoria se haya regularizado o no.

Vacuna COVID-19: ¿Qué hacer si tengo más de 80 años y no me han programado o no puedo asistir a mi cita?

“El plan de vacunación tiene citas para los días viernes, sábado y domingo. Los lunes y martes será destinados para los que no han sido citados o no pudieron asistir. Lunes y martes es una vacunación complementaria para los que no pudieron ir por cualquier motivo. De igual manera, si tienes más de 80 años y vives en Lima o Callao y no te aparece tu fecha y hora de vacunación, acércate al centro de vacunación más cercano a tu vivienda el lunes o martes para que seas vacunado”, aseveró.

“Si es un extranjero que no tiene una situación regular también puede acercarse el lunes o martes si tiene más de 80 años, debe tener un documento, cualquiera, que acredite su edad. Solo pedimos que se mantenga el orden los viernes sábado y domingo es solo para los que tienen su cita”, agregó.

En la misma línea, Bermúdez anunció que durante los días domingo, en los que regirá inmovilización total en Lima y Callao desde el 19 de abril, estarán permitidos los traslados para ir a centros de vacunación. Con relación a los adultos mayores con movilidad reducida, pidió que llamen al 113 a fin de agendar una visita a su domicilio para recibir la vacuna.

Finalmente, la ministra reiteró el compromiso del Gobierno de vacunar a todos los adultos mayores antes de que finalice la actual gestión. Cabe indicar que la vacunación de las personas adultas mayores se realiza con las dosis de Pfizer, la cual requiere de dos dosis.

