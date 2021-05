Hoy inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 programada para los adultos mayores de 80 años, en diferentes centros de inmunización implementados en Lima y Callao. Para ello, las personas deberán acercarse a estos puntos de forma peatonal o en vehículos, portando el DNI y su cartilla de vacunación.

Al respecto, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, dialogó con El Comercio y brindó detalles del desarrollo del proceso de vacunación en el Perú. Exhortó a las personas a acudir a recibir la dosis en su fecha y lugar programado a fin de no dificultar la labor logística del personal encargado. También mencionó que en los próximos días se lanzará un cronograma de vacunación para personas con hemodiálisis y síndrome de down.

¿Cuántas vacunas contra el COVID-19 han llegado al Perú hasta el momento y cuantas arribarán próximamente?

A la fecha, dos millones 400 mil vacunas han llegado al país. Ayer arribaron 350 mil dosis y hoy también recibiremos la misma cantidad. Es decir, esta y la otra semana llegarán cerca de 700 mil dosis de Pfizer, cada semana. En tanto, en las siguientes dos semanas habrán dos envíos de 790 mil dosis cada uno. Eso es lo que está programado para este mes.





¿Cuál será el cronograma de vacunación de los adultos mayores en estos días?

Actualmente, los adultos mayores de 80 años a más están recibiendo principalmente la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Desde hoy estamos aplicando la dosis a los que se vacunaron hace 21 días. Mañana sábado continuaremos vacunando a las personas mayores de 80 años programadas para mañana mismo, también a los adultos mayores de 70 años a más cuyas fechas fueron reprogramadas (del martes 4 al sábado 8). Obviamente, para cada grupo existe un flujo propio, para que las dosis no se crucen. Todo esto, claro, es el detalle del proceso de vacunación en Lima y Callao. En el caso de las regiones estas cuentan con su propia programación y el proceso está encaminado sin ningún problema.





🔴ATENCIÓN.



➡️Este 7, 8, 9, 10 y 11 de mayo se aplicará la SEGUNDA DOSIS de la vacuna contra la COVID-19 para los mayores de 80 años.



➡️La 2da dosis se aplicará en el mismo punto de vacunación inicial, menos Breña, que contará con un nuevo punto de inmunización. @Minsa_Peru pic.twitter.com/z3SzfLb3D7 — Diris Lima Centro (@DirisLC_oficial) May 6, 2021

🔴 ATENCIÓN LIMA Y CALLAO | Desde este sábado 8 de mayo, continúa la vacunación contra la COVID-19 a los adultos mayores de 70 años.



✅ Verifica la fecha, hora y lugar de la cita de vacunación ingresando a https://t.co/OEs3jfZgym pic.twitter.com/io4BcWsCc8 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 7, 2021





¿Cuáles fueron las razones por las qué se dejó de vacunar unos días a los adultos mayores?

Tuvimos que parar la vacunación unos días debido a que las personas llegaron a vacunarse antes de su fecha programada. También porque algunas de ellas vinieron de provincias, y están viviendo en Lima, y esa población, a pesar que la calculamos y reservamos un cierto stock, no habíamos calculado que fuera tan grande. Por eso al final tuvimos que parar la vacunación dos días, suspenderla para evitar la ruptura del stock.

No habría complicaciones siempre y cuando la gente respetara su día, su lugar y su horario de vacunación, y no acudiera antes. Exhortamos a que las personas consulten en el portal Pongo el Hombro, ya que no vamos a permitir vacunar a nadie que no esté programado, solamente habrá algunas excepciones para personas que tengan alguna dificultad de movilización. Se van a controlar las colas. Toda esta situación genera malestar en las personas que sí acuden en su día y local programado y tienen que esperar su turno.





¿Qué pasa con los adultos mayores que todavía no pudieron asistir para recibir la vacuna en su fecha programada?

A partir del martes 11 las personas que no logaron vacunarse en la fecha que aparece en el portal Pongo el Hombro pueden hacerlo. Por ejemplo, las de 80 años a más que no recibieron la primera dosis, o las de 70 años a más que les tocaba la semana pasada y no fueron pueden acudir a recuperar su vacuna los días martes y miércoles.





Reprogramación de turnos de vacunación de adultos mayores de 70 años de Lima y Callao.

¿Cuándo culminará el Gobierno de vacunar a adultos mayores de 70 y 80 años a más?

Aún estamos vacunando contra el coronavirus a los de 80 años. Luego, lo que les tocaría sería la segunda dosis. En el caso del grupo de 70 años la aplicación de la segunda dosis, en Lima, debería terminar entre la tercera y cuarta semana de este mes.





¿Cuándo serán vacunadas las personas que presentan alguna discapacidad u otra condición?

A partir de la otra semana ya estaremos sacando el cronograma para la vacunación de estas personas. Empezaremos con las que reciben hemodiálisis y aquellas con síndrome de down, haremos un anuncio al respecto. De ahí en adelante ya vamos a tener la programación completa para que todo este grupo importante de la población pueda conocer su centro de vacunación. También gestionaremos para que se realice una vacunación domiciliaria, de ser el caso, o en algunos centros definidos.

