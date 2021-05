Conforme a los criterios de Saber más

En el Perú, hasta la fecha, se ha vacunado a 2 millones 202 mil 062 personas contra el COVID-19, según el registro realizado por el OpenCovid- Perú con información del Ministerio de Salud (Minsa). Solo el 4% de ellas han recibido la segunda dosis y completado la vacunación contra el nuevo coronavirus.

Hasta el momento, las vacunas han sido aplicadas a personal de salud, policías, bomberos y adultos mayores de 65 años. También se inició la vacunación de personas mayores de 18 años con Síndrome de Down, pacientes que requieren tratamiento de hemodiálisis y quienes padecen de enfermedades raras o huérfanas. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció que desde este lunes 31, además, se iniciará la vacunación de los adultos mayores de 60 años, la cual se realizará de forma progresiva para evitar las aglomeraciones que se han generado estos días.

LARGAS FILAS DE ESPERA

Durante la última semana, fecha en que se inició la inoculación de los adultos mayores de 65 años, se ha observado largas filas de adultos mayores en los alrededores de algunos centros de vacunación de Lima. Incluso, en algunos casos, las personas han tenido que regresar al día siguiente ya que no alcanzaron vacunarse durante el día por la cantidad de asistentes.

Uno de estos puntos ha sido el parque zonas de Huiracocha en San Juan de Lurigancho, en donde decenas de adultos mayores han llegado desde la madrugada a esperar ser vacunados contra el COVID-19. Esta mañana, la fila de personas abarcaba casi todo el contorno del parque.









Decenas de adultos mayores esperan ser vacunados en el parque zonal Huiracocha, en San Juan de Lurigancho. (Fotos: Jorge Cerdan/@photo.gec)

De igual manera, extensas colas se formaron en el Campo de Marte, en Jesús María, en donde solo el fin de semana se lograron aplicar 2 mil vacunas cada día, sobrepasando la meta de 800 dosis diarias que se tenía en ese centro de vacunación.

Largas colas por vacunación a mayores de 65 años en los exteriores del Campo de Marte en Jesús María. (Fotos Britanie Arroyo/ @photo.gec)

RECOMENDACIONES

Según personal del Minsa que labora en los centros de vacunación, las aglomeraciones han surgido debido a que la mayoría de adultos mayores no cumplen con el rango de horario establecido en el padrón de vacunación y se adelantan hasta 5 horas de lo recomendado. Además, en algunas zonas se están atendiendo tanto a personas que recibirán la primera como la segunda dosis de la vacuna lo que genera que la atención sea más lenta.

¿Qué recomendaciones deben tener en cuenta antes de ir al centro de vacunación?

1.- El horario, la fecha y el lugar

Todos los centros de vacunación contra el COVID-19 están atendiendo desde las 7 a.m. hasta las 4 p.m. Por ello, el Minsa recomienda primero verificar la fecha, hora y lugar de la vacunación en el registro de vacunación antes de asistir.

Los centros de vacunación están divididos según zonas distritales. A continuación están los establecidos por el Minsa.

2.- No se adelante

“En el padrón les dan un rango de horario. Si dice de 7 a 10, puede asistir en todo ese rango, no quiere decir que tiene que ir a las 7 am”, recuerda una de las trabajadoras del centro de vacunación Lima Centro. Por ello, lo recomendable es asistir, como máximo, una hora antes de la sugerida y no madrugar para hacer largas colas. La primera ministra Violeta Bermúdez recordó esta semana que no es necesario madrugar porque “todos serán vacunados finalmente”. Si tiene que acudir temprano, entonces, no olvide desayunar o ingerir alimentos previos considerando la fila que tendrá que hacer.

Es necesario también resaltar que si va a recibir la primera dosis, lo ideal es asistir a partir del mediodía ya que la hora punta de la vacunación se da entre las 7 y 11 de la mañana. En ese horario, regularmente se atiende a los pacientes que recibirán la segunda dosis.

Otro punto importante es que, si desea asistir por la tarde, no lo haga después de las 3:30 p.m. porque el cierre del centro de salud es a las 4 p.m.

3.- No se cambie de lugar

Los encargados de la vacunación hacen una invocación a las personas para que respeten el centro de vacunación que se les ha asignado para evitar desorden. Recuerde que debe asistir por la segunda dosis al mismo lugar en donde le aplicaron la primera para evitar que se genere confusión tanto para personal de salud como a los pacientes.

Es importante también recordar que se deben cumplir los 21 días exactos para recibir la segunda dosis y no pedir adelantarla por ninguna razón.

4.- Vaya con acompañante

Es recomendable que la mayoría de adultos mayores acuda con un acompañante para que pueda supervisar el protocolo de vacunación. En algunas ocasiones, refiere el personal del Minsa, los adultos mayores no pueden leer o escribir los formatos que se les entrega y eso retrasa el proceso de vacunación.

Si puede acompañar a un adulto mayor, tenga en cuenta que debe leer con rigurosidad los formatos entregados y verificar que se cumpla con la vacunación de manera correcta. Si desea, puede grabar el proceso, pero siempre cumpliendo con el distanciamiento al personal de salud.

¿Qué hacer si vivo lejos, tengo alguna discapacidad o no puedo desplazarme a mi centro de vacunación?

En caso tengas problemas para desplazarte físicamente, tengas algún tipo de discapacidad o tu lugar de vacunación se encuentre lejos de tu domicilio, el Minsa ha habilitado la Línea 113 Salud y 117 de EsSalud para orientarte y programar tu atención.

Solo debes comunicarte a esos números en caso tengas dudas o problemas para acercarte a tu centro de vacunación.

¿Los extranjeros se pueden vacunar?

Los extranjeros mayores entre el rango de 65 a 69 años que residan en Lima Metropolitana y el Callao también pueden acercarse al punto más cercano de su vivienda portando su documento de identificación.

