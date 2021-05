Hoy, lunes 31 de mayo, inicia la vacunación contra el COVID-19 de adultos mayores de 63 y 64 años en los más de 70 puntos distribuidos en todos los distritos de Lima Metropolitana y el Callao. El lugar, la fecha y la hora de inmunización de este grupo etario (cerca de 161.000) se puede conocer a través de la plataforma Pongo el Hombro.

Asimismo, el Ministerio de Salud (Minsa) ha dispuesto que el domingo 6 de junio se suspenda la vacunación contra el COVID-19 debido a que se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

A continuación detallamos todo lo que debes saber sobre la jornada de inmunización durante esta semana:

Suspensión por elecciones

El Minsa ha dispuesto que el domingo 6 de junio se suspenda la vacunación contra el coronavirus debido a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En tanto, los días 4, 5 y 7 de junio no habrá tampoco vacunación en los 32 centros que a su vez funcionarán como puntos de votación. Sin embargo, esos días la atención será normal en el resto de locales.

Asimismo, para no perder el ritmo de vacunación, el Minsa ha establecido que los jueves 3 y 10 de junio se programe la inmunización.

Pacientes con trasplante, trastorno mental y enfermedades raras

La vacunación de los pacientes con trasplante de órgano, trastornos mentales y enfermedades raras durante esta semana se realizará del 31 de mayo al 2 de junio. Las personas que accederán a la vacuna contra el COVID-19 en esos días serán quienes tengan como último dígito de su DNI el 6 o el 7.

Estos son algunas recomendaciones que ha brindado el Minsa a tomar en cuenta por este grupo poblacional:

La vacunación de una persona que ha recibido un trasplante debe producirse después de seis meses de que se haya realizado la cirugía. La vacunación de una persona que ha recibido un trasplante podrá realizarse en los siguientes Centros de Vacunación: Explanada del Estadio Monumental (Av. Javier Prado Este 7700, La Molina), Plaza Norte (Av. Tomás Valle 1531, Independencia), Polideportivo de San Borja (Av. Malachowsky 560, San Borja) y Fortaleza del Real Felipe (Callao). El horario de atención es de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Las personas que tengan una discapacidad severa podrán solicitar una vacunación a domicilio. La visita de una brigada se programará a través de los establecimientos de salud donde son tratados o llamando al 113 o 107. Los ciudadanos con trastorno del neurodesarrollo (autismo y retraso mental) serán vacunados en el centro de vacunación más cercano a su domicilio. Tendrán derecho a una atención prioritaria Quienes tienen parálisis cerebral serán vacunados en su domicilio, tras obtener una cita en las líneas 113 o 107. Las personas con trastornos mentales (psicosis y trastorno bipolar) serán vacunados en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi (Av. Eloy Espinoza 709, San Martín de Porres), el Hospital Hermilio Valdizán (Carretera Central kilómetro 3.5) y el Hospital Víctor Larco Herrera (Av. del Ejército 600, Magdalena del Mar). El horario de atención es de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Las personas con estas enfermedades podrán vacunarse en los siguientes Centros de Vacunación: Parque de la Exposición (Av. 28 de Julio, Cercado de Lima), Videna (Av. Del Aire s/n, San Luis), Colegio José Granda (Av. José Granda (Puerta de ingreso) -Peatonal, San Martín de Porres) y Clínica San Pablo (Calle La Conquista cuadra 1, Surco) de acuerdo con el siguiente cronograma. Quienes tengan una discapacidad severa, podrán solicitar la vacunación a domicilio. La visita de una brigada se programará a través de los establecimientos de salud donde son tratados o llamando al 113 o 107.

Vacunación de EsSalud

El Seguro Social de Salud (EsSalud) continuará con el proceso de vacunación contra el COVID-19 de acuerdo con el cronograma dispuesto por el Ministerio de Salud, en siete vacunatorios implementados en Lima y el Callao.

El proceso de inmunización continuará el viernes 4 de junio y el sábado 5 de junio en los siete vacunatorios del Seguro Social implementados en Playa Miller (Jesús María), San Isidro Labrador (Santa Anita), Parque de las leyendas (San Miguel), Plaza Norte (Los Olivos), Fortaleza del Real Felipe (Callao), Aljovin (Cercado de Lima) y Polideportivo de San Isidro.

EsSalud informó además que hoy, lunes 31 de mayo, se iniciará la vacunación a adultos entre 63 y 64 años, en Lima y el Callao. El proceso de inmunización se realizará de forma ordenada para evitar aglomeraciones y mejorar la atención del citado grupo de personas, la cual se efectuará con todas las medidas de bioseguridad y de acuerdo con el protocolo establecido.

¿Cómo ingreso a Pongo el Hombro para saber si me toca vacunarme?

En este link puedes ingresar al portal Pongo el Hombro: https://consultas.pongoelhombro.gob.pe/#/

La plataforma web brinda a todos los ciudadanos la facilidad de consultar si se encuentran en el padrón de inmunización contra el coronavirus y confirmar si están en el grupo de vacunación de 63 y 64 años. De ser este último el caso, la página brindará datos adicionales como el lugar, fecha y hora de la cita para recibir la primera dosis.

Pasos

Ingresa a la página https://consultas.pongoelhombro.gob.pe/#/ desde una computadora, teléfono celular o tablet.

desde una computadora, teléfono celular o tablet. Una vez dentro de la plataforma, elige el tipo de documento de identidad (DNI, pasaporte, carné de extranjería o Permiso Temporal de Permanencia-PTP).

En el siguiente campo, coloca el número correspondiente al documento que elegiste.

Haz clic en el espacio de “Acepto la política de privacidad” y pulsa el botón azul donde dice “Continuar”.

Vacunación de rezagados

Arturo Granados, asesor de Alta Dirección del Minsa, informó que el jueves 3 de junio se realizará la vacunación contra el COVID-19 en Lima y Callao para personas que tienen pendiente aún la aplicación de la segunda dosis. Aclaró que esta jornada solo se ejecutará en 31 de los 62 puntos de vacunación implementados hasta la actualidad, debido a que la mitad de estos volverán a ser implementados como centros de votación.

En entrevista a TV Perú, el funcionario mencionó que a la fecha son 67 mil personas que aún tienen pendiente recibir la segunda dosis, por lo que tomaron la decisión de separar esa fecha para poder cumplir con la aplicación de la última dosis. Esto, recordó, implica que se haga una excepción durante este día de la semana, debido a que a la fecha los días jueves se hace un alto a las jornadas de vacunación por el descanso del personal y para realizar la limpieza de los puntos de inmunización.

“En el caso de Lima, el jueves 3 de junio vamos a abrir los centros de vacunación que no son centros de votación, para los rezagados de segunda dosis que son 67 mil personas, que están pendientes porque no han ido, no han asistido por distintas razones. Ese jueves estamos promocionando para que los pendientes de segunda dosis acudan a los 31 centros de vacunación que permanecerán abiertos”, señaló.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Actualmente las autoridades sanitarias alrededor del mundo se encuentran alertas y buscan evitar su propagación. null