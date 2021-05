Con la ampliación de la vacunación a adultos entre 65 y 69 años desde este viernes 21 de mayo, serán 1′035.000 personas más las que deberán recibir una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Si todo marcha conforme lo previsto por el Ministerio de Salud (Minsa), a partir del 31 de mayo también se sumaría el grupo de 60 a 64 años, que son 1′240.000 personas más, con lo que se completaría así la inmunización de todos los adultos mayores.

Aunque el rango de edad que empieza este viernes implica que el acumulado debería llegar a los 3 millones y medio de adultos protegidos, la etapa de 70 años a más todavía no termina. Gustavo Rossel, viceministro de Salud Pública, informó ayer que un 20% de integrantes de este grupo etario todavía no ha sido vacunado. Se trata de poblaciones que viven en zonas rurales alejadas o donde aún no empieza la vacunación. Según Rossel, para ellos se implementará una estrategia especial. La ampliación de sectores supone un reto mayor porque, a medida que se reduce la edad, crece la población a inmunizar.

Estas son algunas preguntas comunes sobre el proceso en marcha.

1. ¿Qué pasa si no pude acudir a mi fecha programada?

El Minsa ha informado que las personas que no pudieron recibir la primera o segunda dosis programada no pierden su cupo. Esto también aplica para los adultos mayores cuyo DNI registra una dirección de distintas regiones y la población extranjera de los rangos de edades incluidos en el proceso que no aparece en la programación del portal consultas.pongoelhombro.gob.pe. En todos los casos, solo deben acudir a los centros de vacunación cercanos a sus viviendas con un documento de identidad y un recibo de luz o agua del lugar donde residen.

2. ¿Cuándo se incluirán a otros rangos de edades?

Según el ministro de Salud, Óscar Ugarte, se espera empezar a cubrir la población de 50 a 59 años (3 .3 millones de personas) desde julio. Ante la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, dijo que eso dependerá de que se garantice la llegada de vacunas suficientes. De acuerdo con estimaciones del Minsa, hasta julio llegarían 10 millones de dosis como parte de acuerdos con Pfizer, AstraZeneca, la iniciativa Covax Facility y Sinopharm. Con este último laboratorio se tenía prevista la llegada de 500 mil dosis este mes, pero ahora será un lote de 1 millón el que llegue en fecha aún no confirmada.

CRONOGRAMA DE LLEGADA DE VACUNAS SEGÚN MINSA MAYO JUNIO SINOPHARM 1 M PFIZER 3.6 M 3 M COVAX (PFIZER) 0.7 M COVAX (ASTRAZENECA) 1 M

Según se reduce la edad, incrementa la población. El grupo de 50 a 59 años está conformado por 3.3 millones de personas, de 40 a 49 años por 4.4 millones, de 30 a 39 son 5.3 millones, de 20 a 29, 5.7 millones y de 18 a 19 (no hay vacunas para menores de esa edad) son 900 mil personas.

Edad Cantidad Acumulado 80 años a más 0.7 M 0.7 M 70 a 79 años 1.3 M 2 M 60 a 69 años 2.3 M 4.3 M 50 a 59 años 3.3 M 7.4 M 40 a 49 años 4.4 M 12 M 30 a 39 años 5.3 M 17.3 M 20 a 29 años 5.7 M 23 M 18 a 19 años 0.9 M 23.9 M

3.¿Qué pasa si sufro comorbilidades?

Tener hipertensión, diabetes, obesidad u otras comorbilidades no son contraindicaciones para vacunarse. De hecho se espera incluir próximamente en el proceso de vacunación a las personas con estas condiciones que no son adultos mayores. Lo mismo ocurre para personas que tienen enfermedades inmunes, como el VIH, cáncer, entre otros.

En caso de gestación, el Minsa informó en febrero pasado que tampoco es una contraindicación pues las vacunas pueden ayudar a proteger a madre y bebé.

4. ¿Qué enfermedades o condiciones sí están incluidas en el proceso vigente?

Desde el 11 de mayo se vacuna a personas con síndrome de Down y pacientes en hemodiálisis. Esta semana se incorporarán enfermedades raras y huérfanas, personas con autismo, retraso mental y quienes han recibido trasplantes. El cronograma se informará próximamente.

El Gobierno priorizó la vacunación de personas con síndrome de Down y de quienes reciben hemodiálisis. (Foto: Minsa)

Según el Minsa, se irán incorporando paulatinamente en el proceso de inmunización a distintos grupos vulnerables conforme lleguen más lotes de vacunas al país.

5. ¿Por qué todavía no se vacunan a menores de edad?

Hasta el momento, las vacunas con las que el país negocia no están destinadas a menores de 18 años. Aunque Ugarte ha destacado que en Estados Unidos se ha decidido vacunar con Pfizer a mayores de 12 años, esta opción aún no ha sido planteada en el país. “Es una buena noticia, pero no está todavía oficializado en el resto de países. Será una estrategia a definir cuando haya más información”, dijo el último lunes.

6. ¿Puedo vacunarme si tengo COVID-19?

No. Las personas en pleno desarrollo de la enfermedad, con diagnóstico positivo o sospecha no pueden vacunarse. En caso de que aparezcan en el padrón, deberán acudir al centro de vacunación después de que hayan superado la enfermedad. Según el consentimiento informado del Minsa, es recomendable hacerlo hasta 90 días después del alta.

Los que hayan sufrido COVID-19 con anterioridad también deben vacunarse para evitar reinfecciones.

7. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la vacuna?

Según el Minsa, las principales contraindicaciones para la vacunación contra el COVID-19 es ser alérgico a alguno de los componentes de la vacuna, haber tenido una reacción alérgica grave a una dosis previa de la vacuna (contra la COVID-19) y ser menor de 18 años.

Es importante mencionar que las vacunas pueden generar eventos adversos. Según el consentimiento que se debe firmar antes de recibir una dosis, la mayoría se localizan en el lugar de la inyección: dolor, ligera hinchazón, enrojecimiento. Se han reportado algunas reacciones sistémicas como dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares o cansancio. Estas reacciones se resuelven entre 48 a 72 horas después de la vacunación.

