En la segunda semana de vacunación de adultos mayores y cuando aún un gran número de personas de este grupo no conoce su fecha de vacunación, el ministro de Salud, Óscar Ugarte dio mayores alcances sobre las estrategias que se implementará para lograr inmunizar a los más de 4 millones de habitantes mayores de 60 años que viven en nuestro país.

En diálogo con Ampliación de Noticias de RPP, el titular del sector señaló que “no se ha detenido el cronograma de vacunación ni la llegada de los lotes” de vacunas de los diferentes laboratorios con los que el gobierno peruano ha firmado los acuerdos.

Asimismo, resaltó que con las entregas de 50 mil dosis semanales hasta finalizar este mes, más las proyecciones de 800 mil dosis que se estiman para el próximo abril, se permitirá ampliar el ritmo de vacunación. “Lo hemos anunciado y está en plena ejecución. Eso nos permite una programación que fundamentalmente, atienda a adultos mayores. Estamos combinando estrategias institucionales y territoriales para atender a esta población”, señaló.

A continuación, presentamos los principales mensajes del ministro Ugarte sobre la inmunización de este grupo de personas vulnerables ante la COVID-19.

1. Padrones de vacunación

Al ser consultado por las listas de personas que deben ser inmunizadas durante las próximas semanas, el ministro Ugarte señaló que “el padrón es Reniec y allí están los 24 millones de peruanos y residentes extranjeros que deberán ser vacunados”.

En el caso específico de los mayores de 60 años, Ugarte señaló que se llegará a los 4 millones 150 mil registrados por el Estado a través de la implementación de estrategias territoriales e institucionales. Con esto, se beneficiará tanto a los afiliados del Seguro Social (Essalud) y del Sistema Integral de Salud (SIS) del Minsa, como a los inscritos en programas sociales como Pensión 65, albergues y otros.

Previamente, el Ministerio de Salud (Minsa) había informado que lanzará un aplicativo para que los adultos mayores puedan actualizar sus datos. El objetivo es identificar los domicilios actuales y, especialmente, a aquellas personas que no cuentan con capacidad de desplazamiento. Sin embargo, no hay información sobre el lanzamiento de esta plataforma.

El titular del sector Salud enfatizó que se trabajará de acuerdo a los cronogramas y a la disponibilidad de las dosis para que toda la población adulta mayor pueda ser inmunizada a la brevedad. Vale indicar que Ugarte especificó que para esta primera etapa se está priorizando a los mayores de 80 años.

Este martes se conoció que Arequipa recibió un primer lote de vacunas Pfizer para atender a la población mayor. Hasta el momento, se han entregado las dosis en La Libertad y le seguirán las regiones de San Martín y Loreto. De acuerdo con las proyecciones del Minsa, se espera que esta población vulnerable esté inmunizada hacia fines de mayo.

2. Centros de inmunización

Durante la entrevista, también se indicó que habrán dos alternativas para acceder a la vacunación. Una será para las personas con movilidad limitada, quienes podrán recibir la dosis a domicilio.

En ese sentido, Ugarte informó que en Lima las jornadas se iniciarán en el distrito de San Juan de Lurigancho, ya que el mapa del calor de la enfermedad, muestra que hay mayor concentración de casos.

La otra alternativa plantea utilizar los locales de votación electoral que ya están asignados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aunque esto se comunicará previamente a los beneficiarios. “Hay adultos mayores que tiene un determinado colegio donde les tocaría votar. Bueno, ese espacio será centro de vacunación en la fecha que se va a avisar. Esto empezará territorialmente y en progresión ya que se iniciará no solo en Lima, sino también en regiones”, dijo.

3. Canales de información

El ministro señaló que se van a corregir las fallas de comunicación sobre los registros, lugares de vacunación y cronogramas con la finalidad de controlar la ansiedad y el estrés que esto pueda generar a la población adulta mayor.

Por otra parte, exhortó a la población a no preocuparse en el caso no hayan podido acceder a las vacunas, ya sea por problemas de movilidad, falta de conocimiento o errores técnicos. “Ellos se van a vacunar inmediatamente, no van a perder su derecho a ser inmunizados y eso debe estar garantizado para todos los ciudadanos, sobre todo para los adultos mayores que son, sin duda, nuestro principal contingente a cuidar”, enfatizó.

4. Más información

Essalud ya ha publicado el segundo padrón en el que se ha considerado a 29.250 adultos de más de 85 años. Este grupo recibirá la primera dosis de la vacuna Pfizer hasta el próximo 20 de marzo, a través del servicio a domicilio, Padomi, o los puntos implementados por el Seguro Social.

Estos son: playa Miller (sede central de Essalud en Jesús María), centro del adulto mayor El Bosque (San Isidro), polideportivo San Borja, C. C. Plaza Norte (Independencia), el Parque de Las Leyendas (San Miguel), Explanada del Estadio Monumental (Ate),fortaleza Real Felipe (Callao), San Isidro Labrador (Santa Anita) y Aljovín (Centro de Lima).

Si el beneficiario es asegurado del Seguro Social, deberá ingresar a la plataforma Essalud Te Cuida (https://essaludtecuida.essalud.gob.pe) para conocer la fecha, lugar y hora en la que recibirá la inmunización. Otra forma de conocer esta información es llamando a la línea gratuita 107, opción 0.

Mientras que, a aquellas personas que no estén afiliadas a ningún tipo de seguro, se les asignará un centro de vacunación cercano por medio del padrón de Reniec.

Anteriormente, el titular de Salud detalló que se lanzaría un aplicativo para que los adultos mayores puedan actualizar sus datos con la finalidad de actualizar los datos, especialmente, de aquellas personas que no cuentan con capacidad de desplazamiento. Vale resaltar que hasta el momento, el Minsa no ha señalado la fecha de su habilitación.