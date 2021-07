Desde que se inició el proceso de vacunación en el país, los fallecimientos de adultos mayores por el COVID-19 han disminuido de manera progresiva. Aunque no hay un estudio que demuestre la relación directa, los expertos coinciden en que el avance de la inmunización sí ha tenido un impacto positivo. Sobre todo en la capital, donde los números son claros.

Según las cifras del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Ministerio de Salud (Minsa), al lunes último el 76,3% de personas de 60 años a más en Lima Metropolitana ya recibió su primera dosis. Es decir, han sido inoculados tres de cada cuatro adultos mayores capitalinos que fueron incluidos en el padrón de población vulnerable frente a la pandemia.

Situación distrital

Así lo establecen los registros de las cuatro direcciones de redes integradas de salud (Diris) que operan en la capital y que gestionan el proceso de vacunación en sus 43 distritos. En el caso de la Diris Lima Este, el progreso es aún mayor: los siete distritos que la componen reportan un promedio de 83,2% de avance; mientras que la Diris Lima Centro está en 73,2%.

Estas coberturas de adultos mayores están por encima del promedio nacional (69%) y de regiones como La Libertad (70,4%), Lambayeque (69,8%), Junín (68,8%); y bastante lejos de los últimos lugares: Huánuco (49,8%), Puno (42,8%) y Loreto (40,5%). La provincia de Lima solo es superada por Ica (81,8%), Callao (77,9%) y Arequipa (77,5%).

Sin embargo, los avances en la vacunación de la población vulnerable difieren en el ámbito distrital. Al 12 de julio, cuatro jurisdicciones habían superado el 95% de avance (Ancón, San Bartolo, Surquillo y Cercado de Lima), mientras que otras tres no superaban el 60%: Breña (58,7%), Santa Rosa (55,2%) y Miraflores, que se ubica en el último lugar del ranking con apenas el 50,5% de sus adultos mayores inoculados con la primera dosis.

El caso miraflorino es llamativo, ya que su población mayor de 60 años que debía vacunarse asciende a 44.380. No está cerca de los 114 mil adultos empadronados en San Juan de Lurigancho, o los 98 mil en San Martín de Porres, distritos donde la cobertura de inmunización supera el 70%.

Registros y diferencias

Consultado sobre la situación particular de su distrito, el alcalde de Miraflores, Luis Molina, dijo a El Comercio que “mucha gente mayor se ha ido a Estados Unidos a vacunarse”, lo que explicaría que solo la mitad de miraflorinos de 60 años a más aparezca como inoculada en el Reunis del Minsa. “La gente se ha ido al extranjero a vacunarse. Si era tan fácil irse a Miami, ahora están vacunando en el aeropuerto [...] Sus hijos los han llevado”, agregó.

Para los peruanos que se vacunaron en el extranjero, el Minsa habilitó un formulario a fin de que puedan registrarse e informar al Estado de que recibieron su dosis correspondiente en otro país. Esto permitirá la actualización del Padrón Nacional de Vacunación . En mayo, el sector calculó que unos 70 mil compatriotas se habían inmunizado en el exterior.

No obstante, Juan Carlos Carbajal, miembro de Open-Covid Perú, precisó que todavía no se ha difundido la cifra exacta de peruanos vacunados en el extranjero. “Probablemente, la mayoría de adultos mayores miraflorinos se ha inmunizado afuera del país. Por ahora no sabemos cuántos son, o si se han aplicado una dosis o las dos completas. Es importante que se conozcan estos números para que pueda reflejar un mayor avance en el proceso”, indicó.

Este Diario buscó al Minsa para que brinde la cifra de cuántos peruanos vacunados en el extranjero ya se registraron en el padrón habilitado para ese caso, pero al cierre de la nota no hubo respuesta.

