5 de 5

“Se han pedido las declaraciones juradas. Los resultados de la información consolidada de las declaraciones juradas no los tenemos todavía. Yo no he sido vacunado, he tenido COVID-19. Una vez hecho público los sucesos, se solicitaron las declaraciones juradas a los cargos de alta dirección, luego a todo el personal, incluidos terceros. Sí han sido entregados y se están consolidando. Se está recabando la documentación. Están distribuidos en las oficinas”, señaló Reyes. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)