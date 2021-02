Óscar Ugarte: otros laboratorios “han referido que no han hecho ningún tipo de donación adicional” “Los patrocinadores de los otros ensayos clínicos ya han respondido al señor César Cabezas, Jefe del INS, han referido que no han hecho ningún tipo de donación adicional. No hay información sobre otras entregas fuera del ensayo”, aseguró el titular del MINSA.