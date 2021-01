Conforme a los criterios de Saber más

El anuncio de la próxima llegada del primer lote de un millón de vacunas contra el COVID-19 es una buena noticia, especialmente para los médicos que llevan casi un año exponiéndose en la primera línea. Sin embargo, Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú, advierte que aún quedan pendientes varios pasos antes de cantar victoria.

—Diez meses después del primer caso confirmado en el Perú, al fin se anuncian las vacunas. ¿Qué sigue?

La vacuna es una herramienta muy importante en el control de pandemias. No es la única, pero sin duda es importante. Ahora, no basta con que lleguen, sino que el Plan Operativo de Vacunación que el Ministerio de Salud (Minsa) ha aprobado se pueda ejecutar. Es decir, que se vacune a la población en época de plena pandemia. Eso implica duplicar o triplicar turnos para vacunar en el menor tiempo posible. Una ventaja es que la vacuna de Sinopharm no necesita estar ultracongelada, así que se puede aprovechar la experiencia que ya tenemos en vacunación del calendario nacional.

—¿Cuántos médicos forman parte del primer grupo de vacunación?

La nómina exacta la tiene que hacer el Minsa con cada DNI de los médicos, cruzando información con el número de colegiatura y Reniec para evitar problemas que se han visto en otros países. Sabemos que son alrededor de 12 mil los médicos que están en la primera línea de atención, muchos con contratos CAS COVID. La nómina tiene que hacerse ya con la distribución por horarios y puntos de vacunación. Así evitamos exponer innecesariamente a nuestros médicos.

—¿Cómo asegurar la eficacia de las vacunas?

Se tiene que asegurar que la segunda dosis se administre a los 21 días. No vaya a pasar como con Pfizer, que en algunos países quieren colocar su segunda dosis a los 42 días para vacunar a más personas. También es muy importante afinar la vigilancia farmacológica para evaluar los efectos adversos. Hay que recordar que las vacunas tienen autorizaciones de emergencia. La vigilancia es indispensable.

—Con el anuncio de la vacunación hay una sensación de seguridad que puede relajar más la prevención. ¿Cómo evitamos eso?

El Minsa debe tener un plan de educación sanitaria para evitar pensar que la vacuna es la salvación. Con vacuna o sin ella debemos seguir cumpliendo las medidas sanitarias, como mascarilla y distanciamiento. La vacuna no te va a curar. Lo que hace es prevenir el contagio, pero recién 10 días después de la segunda dosis es que comienzan a aparecer los anticuerpos en el organismo. No tiene efecto inmediato ni con la primera dosis. Se necesita una campaña masiva de comunicación para evitar un efecto búmeran en la población y se crea que, como llegó la vacuna, adiós a la mascarilla, me voy a un concierto. Hay que evitar el desborde.

—Como lo que pasó en Inglaterra, que ahora tiene confinamiento estricto.

Exacto. Por lo menos va a pasar un mes desde la primera dosis para tener los anticuerpos. Estamos hablando de mucho tiempo. Por eso, el mensaje es con vacuna o sin ella hay que continuar cumpliendo las medidas sanitarias todos los ciudadanos. Más aún los que postulan al Congreso porque tienen un compromiso moral al querer ser padres de la patria. Ellos deben dar el ejemplo.

