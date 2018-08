“No vale hacerse el mudo”, por Pedro Ortiz Bisso

El canal de You Tube de la Municipalidad de La Victoria tiene más videos que suscriptores (307 vs. 163). En la mayoría de ellos, el alcalde Elías Cuba es el protagonista. En uno le explica a una escolar la necesidad de que los niños lean “porque a través de la educación van a tener logros y galardones”. En otro, delante de una miniatura del pollo al que Carlos Álvarez y Jorge Benavides masacraban todos los sábados, saluda por el Día del Trabajo y les desea a los victorianos que lo pasen “bonito”.



También se lo ve bailando, entregando un par de zapatillas, recorriendo las calles de Gamarra y supervisando la reparación de pistas en el jirón Unanue. A pesar de su sonrisa de compromiso, a ratos se lo ve distraído, como si no se encontrara cómodo en el papel de primera autoridad de su distrito. Como si todo ese trajín de apretar manos ajenas, dar y recibir besitos, reír, soltar un par de frases hechas, no fueran lo suyo.

Lo suyo era, según la policía, robarle a sus vecinos. Solo por parqueo vehicular y pago de los vendedores ambulantes se calcula que sus ingresos rondaban los 25 millones de soles anuales.

En apenas un año, Cuba es el cuarto alcalde limeño en graves problemas con la justicia. Lo anteceden Carlos Arce (Santa Rosa), acusado de tráfico de terrenos y homicidio calificado; Jorge Luis Barthelmess (San Bartolo), condenado por girar y cobrar cheques de proveedores fantasmas; y Ángel Chilingano, quien desde el sillón edilicio de Villa María del Triunfo se habría dedicado a la extorsión y a realizar una serie de cobros ilegales a sus vecinos.

A los cuatro no los une un sentimiento, sino una camiseta: la de Solidaridad Nacional. Todos alcanzaron su cargo vistiendo las sedas amarillas del equipo que presentó el alcalde de Lima para gobernar la ciudad.

Al momento de escribir estas líneas, el partido del sol resplandeciente ha emitido un escueto comunicado en el que señala que Cuba fue expulsado de la agrupación en el 2016. Precisa también que “repudia los actos de inmoralidad y respalda a las autoridades en la lucha contra la corrupción”. Nada más.

El país, por si no se han enterado los amigos solidarios, atraviesa una de las peores crisis institucionales de su historia. La difusión de los audios que involucran en presuntos ilícitos a jueces, fiscales y empresarios, además de repulsión, han puesto en entredicho el principio de autoridad.

Lo que ha ocurrido con Cuba y sus otros colegas no es para pasarlo por agua tibia. El pueblo que confió en Solidaridad Nacional merece respeto y, por ello, una amplia explicación, más aun si pretende pedirle que vuelva a creer en sus candidatos en las elecciones de octubre próximo.

Una nota de prensa de ocho líneas, señor alcalde de Lima, es una burla. No vale hacerse el mudo. 

