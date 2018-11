Vecinos denuncian tala de árboles en parque de Av. San Borja Sur

Vecinos de la cuadra ocho de la Av. San Borja Sur denunciaron que la municipalidad del distrito ha talado algunos árboles para construir una pileta en un parque de la zona. Ellos demandan la paralización de los trabajos.



Asimismo, cuestionaron que no fueron notificados de esta acción por la comuna a través de una consulta vecinal. Para los vecinos de San Borja, la medida está siendo ejecutada de manera arbitraria.

“No hubo consulta vecinal adecuada e información exacta del impacto ambiental que va generar el concreto en reemplazo de áreas verdes en una zona que no corresponde. Sabemos que en la cuadra 10 se intentó hacer esta pileta y el alcalde tuvo que revertir la obra”, señaló la vecina Arina Zapatero.

-Municipio niega tala indiscriminada-

En respuesta a la denuncia, Félix Aznarán, gerente municipal de San Borja, afirmó que en la zona se realizó una poda por exceso de ramas y resaltó que la comuna no permite la tala de árboles.



El funcionario también refirió que cuenta con documentos en los que aparecen firmas de vecinos de la cuadra ocho de la Av. San Borja Sur que se muestran a favor de la construcción de una pileta.

“Tengo firmas de vecinos de la cuadra 8 que están aceptando y han solicitando que se ponga una obra de 70 metros cuadrados y una pileta que mejore el ornato. [La obra] es en cooperación con la embajada de Palestina. No hay tala indiscriminada de árboles”, aseguró a RPP Noticias.

Aznarán también mencionó que la obra no necesita un estudio de impacto ambiental. "San Borja es un distrito ecológico que tiene premiaciones por el cuidado del medio ambiente. No hará trabajos que afecten estas nominaciones. Que quede claro, no se ha quitado ningún árbol", acotó.



Vecinos denuncian tala de árboles por obra. (Video: RPP Noticias)

