Los restos de Jordan Inti Sotelo Camargo (24) y Jack Brian Pintado Sánchez (22), jóvenes que murieron el último sábado tras recibir impactos de perdigones durante las manifestaciones en contra de Manuel Merino, son velados esta mañana por sus familiares.

La familia de Inti Sotelo decidió velarlo en su vivienda ubicada en la cuadra 3 del jirón Virú, en el distrito del Rímac, donde los vecinos de manera solidaria acompañan a los parientes con arreglos florales.

“Queremos que se investigue porque no queremos que su muerte quede impune, queremos que se investiguen a los principales responsables. Yo creo que es el ministro del Interior que autoriza a la PNP cómo actuar ante la población y esto ha sido un disparo directo al corazón, han sido cuatro perdigones”, declaró Moisés Sotelo, primo de Inti Sotelo.

“Hasta este momento no se ha acercado el Ministerio Público, nosotros nos estamos asesorando con un abogado para ver cómo proceder. Más bien, el hermano de Inti Sotelo es quien está ahí detrás”, añadió.

En tanto, la familia de Jack Pintado decidió velar los restos de este joven en su inmueble del distrito de San Martín de Porres, donde también llegaron varias personas para darle el último adiós. En tanto, la abuela pidió justicia.

“Yo, en este momento me siento muy adolorida por la pérdida de Jack. Gracias a las personas que vienen de diferentes sitios por el fallecimiento de mi hijito, pero hagan lo que hagan no van a reparar su muerte. Que paguen lo que han hecho, él solo ha ido a participar a una marcha pacífica, a salvar a su patria para que no haya esta injusticia, él ha luchado por todo el Perú y ahorita no sé qué hacer”, declaró Moraiba Sandoval, abuela de Jack Pintado.

Los dos jóvenes mencionados fallecieron el último sábado durante las manifestaciones en rechazo del expresidente Manuel Merino. De acuerdo con la necropsia, ambos fallecieron por impactos de perdigones.

Abuelita de joven fallecido durante la represión policial pide justicia

