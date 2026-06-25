Integrantes de la Defensa Civil de Venezuela participan en las labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos en el municipio de Chacao, en el este de Caracas. (EFE/ Boris Vergara).
Integrantes de la Defensa Civil de Venezuela participan en las labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos en el municipio de Chacao, en el este de Caracas. (EFE/ Boris Vergara).
/ Boris Vergara
Por Redacción EC

La comunidad venezolana que vive en el Perú sufre horas de alta incertidumbre y temor tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio. La cifra oficial de fallecidos y heridos ha generado una movilización inmediata entre los migrantes en Lima y otras regiones, quienes buscan desesperadamente información sobre sus seres queridos.

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