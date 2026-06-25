La comunidad venezolana que vive en el Perú sufre horas de alta incertidumbre y temor tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio. La cifra oficial de fallecidos y heridos ha generado una movilización inmediata entre los migrantes en Lima y otras regiones, quienes buscan desesperadamente información sobre sus seres queridos.

Uno de los principales obstáculos que enfrentan los ciudadanos venezolanos en territorio peruano es el colapso de las telecomunicaciones. Los residentes reportan que los cortes de energía eléctrica y la caída de los servicios de internet en ciudades como Caracas y Valencia han impedido la comunicación fluida con sus familiares durante las primeras horas de la emergencia.

A través de diversos medios locales, algunos residentes han compartido testimonios sobre el impacto del desastre en sus círculos cercanos. En el Cercado de Lima, ciudadanos venezolanos informaron sobre daños estructurales en propiedades familiares ubicadas en el centro de Caracas y, en casos específicos, el fallecimiento de amistades cercanas debido a los derrumbes.

Hasta el momento, oficialmente el Ejecutivo de Venezuela ha confirmado las cifras de 164 fallecidos y casi mil heridos

Acciones de apoyo y centros de acopio

Ante la magnitud de la catástrofe, los representantes de la comunidad venezolana en el Perú han iniciado la organización de acciones solidarias. Óscar Pérez, representante de Unión Venezolana en el Perú, informó que se evalúa la instalación de centros de acopio en Lima para recolectar alimentos no perecibles e insumos médicos destinados a los damnificados.

La coordinación de esta ayuda humanitaria enfrenta retos logísticos debido a la situación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados. Por este motivo, los líderes de la comunidad están buscando mecanismos alternativos que permitan el envío de asistencia especializada y recursos hacia las zonas declaradas en desastre natural, como el estado de La Guaira.

Diversas instituciones peruanas han mostrado disposición para colaborar en las tareas de búsqueda de sobrevivientes. Un grupo de 40 bomberos voluntarios se encuentra en estado de alerta y preparado para viajar a Venezuela en cuanto se formalicen los canales de ayuda, con el fin de intervenir en la remoción de escombros en las edificaciones colapsadas.