La Superintendencia Nacional de Migraciones invoca a todos los ciudadanos venezolanos que hayan ingresado hasta el 31 de octubre acercarse a sus oficinas para tramitar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP)

Francisco Ríos, director general de Planeamiento y Presupuesto de Migraciones, informó que se están dando nuevas facilidades para que los ciudadanos provenientes de Venezuela que aún no han sacado una cita puedan hacerlo antes de que se venza el plazo.

No obstante,el 24 y el 25 de diciembre Migraciones no abrirá sus oficinas por tratarse de feriados. El 31 de diciembre, el día que vence el plazo, sí darán atención.



Quienes tengan cita para el lunes 24 deberán reprogramarla ingresando a www.migraciones.gob.pe

Se les recuerda, a las personas que tienen cita PTP para el lunes 24/12/2018, que el Gobierno ha declarado no laborable ese día y deberán reprogramar su cita ingresando a https://t.co/Mia7DkeCP5 pic.twitter.com/2uNtukGNK8 — Migraciones Perú (@MigracionesPe) 22 de diciembre de 2018

Ríos indicó que para sacar una cita no se requiere la Ficha de Canje

Interpol, ya que esta se puede entregar posteriormente. También, se han habilitado dos nuevos locales nuevos en Lima, uno en San Martín de Porres y otro en San Juan de Miraflores. Además, se indicó que hay un horario de 24 horas en Lima y seis Jefaturas Zonales. Al interior de país, hay locales en: Piura, Chiclayo Trujillo, Chimbote, Arequipa y Cusco.

"Tenemos la capacidad de atender a 5.000 personas al día a nivel nacional. La única manera de obtener una cita para tramitar el PTP por internet, luego de haber pagado S/. 41.90 en el Banco de la Nación", señaló el funcionario de Migraciones.

La Lima Norte está ubicada en la avenida Gerardo Unger 1565, San Martín de Porres, cerca del paradero El Milagro de El Metropolitano; y la de Lima Sur, en la avenida Los Héroes 1093, San Juan de Miraflores, a un paso del hospital María Auxiliadora.



El horario de atención en el local de San Martín de Porres es de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, mientras que en el de San Juan de Miraflores será de 08:00 a 17:00 horas. En tanto, los sábados el servicio en ambas oficinas será de 08:00 a 15:00 horas.

Además, en la sede central, ubicada en la Av. España 734, Breña, el horario de servicio para trámite de PTP es de 24 horas, desde las 07:00 horas del lunes hasta las 15:00 horas del sábado.

El PTP es un documento que protege los derechos fundamentales de los migrantes y contribuye al orden interno; además, permite trabajar, estudiar y acceder a diversos servicios como abrir una cuenta bancaria, generar un RUC, entre otros beneficios, resaltó Ríos.

Cifras y casos



En la actualidad hay 600 mil ciudadanos venezolanos que ingresaron al Perú , de los cuales 558 mil ingresaron hasta el 31 de octubre y, por esa razón, tienen la opción de acogerse a este permiso, tal como lo estableció el Gobierno peruano.

Hace unos días se calculó que hay 395 mil que ya tienen o iniciaron trámite, esto significa que hay más de 100 mil ciudadanos venezolanos aproximadamente que no han iniciado el trámite del PTP.

“Yo llegué en abril, pero recién empecé a hacer los trámites la semana pasada, porque debido al trabajo no tenía tiempo, asó que como vi que no me iba a alcanzar el tiempo, le di los datos de mi pasaporte a otra persona y le pagué S/ 20 para que pueda sacarme una cita por internet”, dijo una joven venezolana de 25 años.

Otra ciudadana, no se encontraba realizando la cola en Migraciones, ya que había perdido su cita. “Yo saqué mi cita en setiembre y me la programaron para enero. Luego la cambiaron a octubre y perdí la cita”, dice la ciudadana venezolana.

Una representante de Migraciones informó a este Diario que este es no es un caso aislado. “Todos los que tenían cita para enero fueron cambiados para octubre, así que varias personas han perdido sus citas.Otros también se confunden porque tiene citas de madrugada”. Asimismo, recomendó que todas aquellas personas que inicialmente tenían citas para enero, se acerquen a coordinar una buena fecha antes del 31 este mes.