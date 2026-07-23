Por Diego Aquino Pedraza

La reciente decisión de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi ha reabierto un análisis que enfrenta la autonomía de las municipalidades para regular el funcionamiento de bares, discotecas y establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, y el derecho de los empresarios a desarrollar sus actividades sin restricciones que carezcan de sustento técnico.

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