El 21 de noviembre del 2017, Lina denunció a su ex conviviente Elmer Sergio Chambergo Tapia (29) por haber violado a la menor de sus cuatro hijas. En ese tiempo, la niña tenía 9 años y fue abusada durante 5 meses.



La denuncia se puso en la comisaría de Ventanilla cuando la niña tenía 21 semanas y seis días de gestación, es decir, poco más de cinco meses. “A ella no se le notaba el embarazo. Tuvimos que sacarle una ecografía para darnos cuenta. “[Ella] se cubría el abdomen, no quería ir al colegio, se mostraba esquiva y no hablaba con nadie”, dijo la madre.

“Él iba a buscarla a su habitación, la jalaba y la golpeaba. Luego la amenazaba para que no diga nada. Le decía que eso solo tenía que quedar entre ellos. Se aprovechó de la inocencia de mi hija”, agregó.

Lina cuenta que luego de diversas diligencias se enteró de que el sujeto huyó. Tres meses después de fugarse, el pasado 23 de enero, Chambergo Tapia fue capturado en la ciudad de Chiclayo.

En un primer momento, el Ministerio Público pidió seis meses de prisión preventiva. Luego, se pidieron cuatro más para poder sacar el examen de ADN. El documento se obtuvo en mayo y probó que Chambergo era el padre biológico de la bebe que había dado a luz la menor. Según la prueba, había 99% de coincidencia genética. A pesar de ello, el 20 de noviembre pasado, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, Iván Velasco López, ordenó su liberación.

“La decisión del magistrado indignó a la familia. El sujeto ya se había fugado una vez y, si quedaba libre, iba a ser muy difícil volver a encontrarlo”, indicó el abogado de la familia, Edgardo Zarzosa. En la audiencia del lunes pasado, se revocó el pedido de libertad y le dieron cinco meses más de prisión preventiva, que serán cumplidos hasta el 22 de abril del 2019.

-57 recién nacidos, cuyas madres tenían entre los 7 y 11 años, fueron reportados entre enero y junio de este año, según el Reniec.



-El Ministerio de la Mujer informó que sigue la atención del caso dentro de sus competencias. Además, saludaron el pedido para ampliar la prisión preventiva de Chambergo.



-El Poder Judicial informó que se abrió una investigación en contra del juez Iván Velazco López. El caso se encuentra en la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura.



-Para colaborar con la familia de la menor se pueden hacer donaciones a la cuenta BCP 192-92545688-0-90.Precisiones del caso.

Para este caso, el Ministerio Público ha pedido la pena de cadena perpetua. “El Código Penal dice que si la víctima tiene menos de 10 años, debe recibir la pena máxima. Esperamos celeridad para encontrar justicia”, agregó Zarzosa.

A pesar de que el sujeto está recluido en el penal Sarita Colonia del Callao, Lina y sus hijas reciben constantes amenazas de la familia de Chambergo Tapia, que vive cerca de su domicilio. A ella le exigen que retire los cargos. Ayer, una de sus hijas mayores acudió a la prefectura de Ventanilla para pedir garantías personales.

Después del embarazo, a la niña le han diagnosticado un quiste óseo en la pierna derecha y requiere una operación urgente, ya que el SIS no cubre el tratamiento.

Por lo pronto, la menor permanece en su casa cuidando a su bebe de ocho meses. “Ella no tiene la culpa de lo que me ha pasado”, dice mientras la abraza.

