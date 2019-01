Verano 2019: más de 400 bañistas fueron rescatados en playas de Lima

Los más de 600 salvavidas de la Unidad de Salvamento Acuático, de la Región Policial Lima, no tienen descanso. En lo que va del verano han rescatado a 420 personas en riesgo de ahogarse en las diversas playas de Lima, entre Huaral y Cañete.

►Fiscalía abrió investigación por caso de policía que abatió a delincuente

►Villa El Salvador: intento de robo en bus de ‘El chino’ terminó en balacera

► SJL: entregarán bono de S/1.000 a familias de predios afectados por aniego



Los agentes aplican el plan Verano 2019 que inició el 15 de diciembre del año pasado. Los salvavidas se dividen en las 110 playas del litoral y piscinas de la capital.

Según información de la Policía Nacional del Perú (PNP), la playa Los Pulpos (Punta Hermosa) es la que mayor cantidad de rescates ha registrado con 50 personas salvadas. Esta playa es seguida por Costa Azul (44), en Ventanilla; Cerro Azul (38), Santa María (36), León Dormido (27), Punta Negra (24), en Cañete; y La Herradura (16), en Chorrillos.

Por otro lado, solo en este domingo 42 personas fueron rescatadas en Lima, de los cuales 19 eran varones mayores, 6 mujeres mayores, 13 varones menores y 4 mujeres menores.

La PNP reitera las siguientes recomendaciones para bañistas:



• Abstenerse de concurrir a las playas: Ventanilla, Villa, La Herradura y Santa Rosa, por ser playas abiertas y peligrosas por sus corrientes.

• Si ha tomado licor no ingrese al mar, ya que por su estado no mide el peligro, poniendo en riesgo su vida y la de sus familiares.

• Es mejor ingresar al mar en pareja, para que su compañero pida ayuda en caso de un accidente.

• Si intenta rescatar a una persona primero debe calmar a la posible víctima y luego proceder al rescate.

• A los padres, no dejen solos a los niños ya que se pueden extraviar o ingresar al mar.

• En caso ingiera alimentos en la playa no ingrese al mar, porque puede sufrir calambres estomacales.

• Asimismo, no ensucie las playas, lleve una bolsa, guarde los desechos comestibles, envases o envoltorios y luego bótela en un depósito de basura. Así evitaremos la contaminación ambiental.

• Y, apenas llegue a una playa observe el color de la bandera:

Roja : significa mar peligroso, olas grandes y correntaje alto; Amarilla, tener precaución, el mar puede cambiar, y verde, mar tranquilo.