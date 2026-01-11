Este será el último verano en la gestión de los alcaldes distritales de Lima, y la mayoría ha aumentado la oferta de espacios acuáticos para sus vecinos. Es así que existen casos como el de Surco, donde la municipalidad alista una quinta piscina para este último año de periodo edil.

La gestión del alcalde de Surco, Carlos Bruce, tiene cuatro piscinas a la disposición de sus vecinos: una semiolímpica en el Coliseo Montjoy, dos en el Complejo Deportivo Chacarilla (una de estas semiolímpica), y una adicional de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped). La quinta piscina estará ubicada en el nuevo Coliseo Ferrero que alista la gestión de Bruce.

Según explicó la misma autoridad edil, la piscina del Coliseo Montjoy fue construida durante su periodo, mientras que las de Chacarilla y Omaped fueron remodeladas. El Complejo de Chararilla es el terreno recuperado por la municipalidad donde funcionó por más de 40 años la Academia Johnny Bello. La administración de Bruce ha renovado las piscinas, donde en la semiolímpica se ha instalado una silla elevadora para personas con algún tipo de discapacidad.

“Llegamos con la mejor oferta de piscinas municipales de Lima para nuestros vecinos. Hemos mejorado las que teníamos, hemos habilitado nuevas y recuperado otras constituyendo un circuito completo para nuestra comunidad en este verano”, aseguró Bruce.

Jesús María Aquakids: Para niños de 3 a 5 años, de lunes a sábado. Precio para vecino: S/200. Regular: Para personas de 6 años a más, de lunes a sábado. Precio para vecino: S/200. Libre: El vecino paga S/10 por hora. 1 / 5 Santiago de Surco II Chacarilla: Jirón Montemar 190. Precio para vecino: S/35. Omaped: Avenida Monte de los Olivos 679. Precio para vecino: gratuito. 2 / 5 Santiago de Surco I Coliseo Montjoy: Ubicado en el jirón Santo Cristo 584. Precio para vecino: S/20. 3 / 5 San Martín de Porres Ubicación: Parque ecológico SMP (antiguo Mayta Cápac). Costo: Talleres de verano por S/120 al mes. Inclusividad: Omaped y CIAM reciben terapias gratuitas. 4 / 5 La Molina Cursos: Se habilitaron talleres de dos meses por S/100 para los vecinos y las primeras vacantes de agotaron rápidamente. Circuito especial: En una piscina temperada y techada, los vecinos mayores de 60 años reciben clases especiales por el precio de S/80 mensuales. 5 / 5

—Espacios para todos—

La accesibilidad se ha convertido en un punto importante para las gestiones municipales. En San Martin de Porres, se colocó una silla hidráulica en la piscina para las personas con discapacidad. El alcalde Hernán Sifuentes indicó que los integrantes de Omaped pueden acceder a la piscina para realizar terapias gratuitas los martes, jueves y sábados. Mientras que los miembros de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM), pueden hacer lo propio, los martes y jueves.

En La Molina, la gestión del alcalde Diego Uceda cuenta con una piscina para acuaterapia en el local del Programa para Adultos Mayores Intergeneracionales (PAMI). De igual manera, tienen una piscina semiolímpica en el Complejo César Vidaurre Reina Farje, que fue construida hace 20 años pero que había dejado de funcionar en las dos administraciones anteriores.

En Barranco, el equipo de la alcaldesa Jessica Vargas anunció que en febrero se inaugurará la nueva piscina municipal del distrito.

Sin espacio propio

En Miraflores nos indicaron que no contaban con piscina municipal, y en San Isidro no brindaron información.