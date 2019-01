Verano saludable: conoce la lista de piscinas aptas en Lima y Callao

Una niña de 10 años permanece internada en el hospital Rebaglitati tras contraer la peligrosa ameba 'come cerebros' en una piscina del distrito de Chorrillos, que posteriormente fue clausurada por no ser apta para el público.



Si bien este parásito es muy raro de encontrar (está presente en aguas contaminadas o piscinas sin recirculación), se trata de uno de los peligros que los veraneantes se exponen al acudir a establecimientos que no cuentan con las medidas de salubridad necesarias.

Para tal fin, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud publica una lista de piscinas saludables, tomando en cuenta la calidad de limpieza, calidad microbiológica y presencia de servicios higiénicos.

Por ejemplo, en Cieneguilla se han catalogado como "No saludables" las piscinas Fundo Verde Restaurante Kankay, Club 108 Resort, Restaurante Mama Guille, Restaurante Parque Acuático y el Centro de esparcimiento del Colegio de Odontólogos de Lima.

Conoce la lista completa en este enlace. Se trata de piscinas evaluadas entre el 4 y 5 de enero de este año.

Por otro lado, en este enlace se pueden conocer las piscinas que sí han pasado la evaluación de Digesa como "saludables".

De acuerdo a la Digesa, en Lima Metropolitana se han inspeccionado, hasta el momento, 293 piscinas y solo 45% se encuentran saludables mientras que el 55% han sido consideradas como no saludables.

"Se verifica la calidad microbiológica del agua como parámetro importante; que no tenga coliformes fecales, en el caso de las piscinas que haya cloro que asegure que los microorganismos van a ser eliminados. Además, deben tener servicios higiénicos, ducha y los lavapiés limpios antes de ingresar al mar o la piscina según corresponda", explicó en un comunicado Claudia Ugarte Taboada, viceministra de Salud Pública.