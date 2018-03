Vía Expresa: habla el taxista que llevaba un perro en maletera

Este sábado un perro fue rescatado luego de caer de la maletera de un auto en movimiento que transitaba por la Vía Expresa de Paseo de la República, una vía rápida y peligrosa.



Este hecho fue grabado por la persona que salvó al animal, a la altura del cruce con la avenida Canadá. Se supo que el auto de placa APS-186 pertenece al taxista Juan Francisco Delgado Moreno quien reconoció su error.

"No era apropiado pero sí creí que era más seguro", dijo en informe de Canal N. Contó que el can no le pertenece y que era mascota de una pareja a la que le realizaba el servicio de taxi.

Indicó que al ver que no se trataba de un cachorro acordaron llevarlo en la maletera, pero el perro logró abrir la maletera. Luego de unas cuadras se percataron del incidente.

El perro, que fue rebautizado en las redes sociales como "Pirata", se encuentra en poder de Renato Yui, quien lo llevó a una veterinaria para su atención y compartió la denuncia.