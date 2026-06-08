Por Carlos Gonzales

La avenida Paseo de la Castellana es una de las vías más importantes de Surco, ya que debe enlazar el óvalo Higuereta y la Vía Expresa Sur, por lo que, desde el año pasado, la Municipalidad de Lima realiza trabajos para concretar esa conexión, lo que ha incluido la liberación de un tramo donde funciona el colegio Hiram Bingham.