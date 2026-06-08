La avenida Paseo de la Castellana es una de las vías más importantes de Surco, ya que debe enlazar el óvalo Higuereta y la Vía Expresa Sur, por lo que, desde el año pasado, la Municipalidad de Lima realiza trabajos para concretar esa conexión, lo que ha incluido la liberación de un tramo donde funciona el colegio Hiram Bingham.

La avenida Paseo de la Castellana está a más de 92% de avance.

La obras tiene un avance de más de 92%

Emape, entidad de la MML que está a cargo de la obra, señaló a El Comercio que los trabajos presentan un avance del 93.52% y se encuentran en su etapa final de ejecución. Precisó que la intervención se ha ejecutado entre los jirones Carabelas y Teniente Diego Ferré y ha demandado una inversión de S/ 19.5 millones.

“Estamos muy cerca de culminar una obra que permitirá optimizar la circulación en una zona estratégica de la ciudad. Nuestro compromiso es entregar infraestructura moderna, segura y de calidad que genere beneficios concretos para miles de vecinos y usuarios”, señaló Edgar Lara, gerente general de Emape.

Edgar Lara es el jefe de Emape.

Los trabajos se iniciaron en octubre de 2025 e incluyeron la rehabilitación integral de la infraestructura vial, la implementación de nueva señalización y semaforización, la instalación de equipamiento urbano y la recuperación de áreas verdes. Emape explicó que la intervención ha sido ejecutada bajo estándares técnicos que permitirán mejorar la fluidez vehicular, reforzar la seguridad vial y recuperar espacios urbanos.

La entidad de la MML señaló que durante la ejecución del proyecto se identificaron interferencias relacionadas con redes de gas y telecomunicaciones, una situación habitual en obras urbanas de gran envergadura.

La puesta en servicio de la vía se realizará de manera progresiva, priorizando en todo momento la seguridad vial de peatones y conductores, indicó Emape. “La nueva infraestructura incorpora señalización moderna y un sistema de semaforización que contribuirá a ordenar el tránsito y mejorar las condiciones de circulación en el sector. Actualmente se vienen realizando las gestiones correspondientes para la activación integral de dicho sistema”, precisó.

Emape indicó que la apertura al tránsito vehicular de la Av. Paseo de la Castellana se realizará de manera progresiva conforme culminen las pruebas operativas y la activación integral del sistema semafórico.

La liberación del terreno del colegio Hiram Bingham

Emape indicó que mantiene un proceso permanente de diálogo y coordinación con las autoridades del colegio Hiram Bingham. Aseguró que se ha priorizado la comunicación directa y la búsqueda de consensos, y que se han promovido soluciones para avanzar con el proyecto siempre dentro del marco técnico y normativo.

La Municipalidad de Lima tuvo que intervenir un sector del colegio Hiram Bingham para darle continuidad a la Av. Paseo de la Castellana. (Foto: Emape)

“Desde Emape creemos que las grandes obras se construyen no solo con infraestructura, sino también con diálogo, coordinación y trabajo conjunto. Nuestro objetivo es culminar una vía que aportará significativamente a la movilidad de Lima Metropolitana. Priorizamos el diálogo y la coordinación institucional, sin perder de vista que el objetivo principal es concretar una vía necesaria para Lima”, precisó Edgar Lara.

La posición de los vecinos

Gerardo Berdejo, arquitecto y vecino de Surco, señaló que la ampliación de la Av. Paseo de la Castellana hacia la Vía Expresa Sur se tenía que realizar, pero remarcó que una de las preocupaciones de las personas que residen en los alrededores es que aumente la inseguridad ciudadana, ya que, según dijo, en las cercanías con Barranco hay constantes pelea entre barras bravas.

En diálogo con El Comercio, Berdejo explicó que otra preocupación de los vecinos es que aumente el tránsito de vehículos, sobre todo las grandes unidades de transporte público que actualmente circulan por la avenida Ayacucho. Indicó que esa situación se podría dar ya que la Av. Paseo de la Castellana conecta el óvalo Higuereta y el jirón Teniente Diego Ferré, en Surco Pueblo. Cabe resaltar que la ATU ya se ha pronunciado que unidades de transporte urbano no puede circular por trayectos no autorizados.

La avenida Paseo de la Castellana ha sido intervenida desde octubre del 2025. (Foto: Emape)

Berdejo señaló que el tramo de la avenida Paseo de la Castellana que está contiguo al colegio Hiram Bingham es más angosto en comparación con los otros sectores de la vía, ya que el colegio Hiram Bingham no cedió tres metros de cada lado de su terreno. Eso originó, según dijo, que se retiren cuatro árboles adultos y sean replantados en la misma zona.

El especialista explicó que el colegio Hiram Bingham es propietario original del terreno desde 1918, mucho antes de que esa zona se planificara una vía de cualquier tipo. Por lo que dijo esperar que se haya pagado un justiprecio por el predio liberado.

Rodrigo Vera agregó que la gran cantidad de accidentes de tránsito en la zona ha provocado el temor entre los vecinos y transeúntes pues indican que no hay buena señalización y los orientadores no son suficientes para generar orden y seguridad en la zona.

Regina Torrealva precisó que la iluminación en la zona también podría mejorarse debido a que el espacio es solitario y ya se han registrado hechos delictivos.

En marzo pasado, el colegio Hiram Bingham había señalado a El Comercio que el área que fue abierta para dar continuidad a la Av. Paseo de la Castellana era de su propiedad y que ahí estaban las aulas del nivel pre-primaria y primaria. En ese momento, indicó que esperaba que Emape pueda emitir una opinión favorable sobre “el esquema de compensación aplicable ante la afectación de la propiedad del colegio”.