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La construcción de la Vía Expresa Sur ha tenido varios impactos, no solo en lo vial, sino también en lo urbanístico, ya que se han activado zonas de Surco y Barranco que antes no registraban mayor movimiento ciudadano o estaban aisladas. En ese contexto, el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), adscrito a la Municipalidad de Lima, ha planteado la revisión de la zonificación de un área que comprende sectores de Surco y Barranco.

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