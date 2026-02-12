Viaductos en Javier Prado en suspenso: escenarios, alternativas y una comisión técnica que definirá su futuro

La Municipalidad de Lima anunció la suspensión de la ejecución del proyecto denominado “Nueva Vía Rápida Javier Prado- Begonias-Sánchez Carrión” en medio del reclamo de un grupo de vecinos , especialmente de San Isidro y Jesús María. Semana atrás, la comuna también había decidido dejar en stand by la obra “Nueva Vía Rápida Javier Prado Frutales - El Golf” ante la gran congestión vehicular que generaba el cierre de vías y que afectaba a los residentes de Ate y La Molina.

La reciente decisión de la MML se da luego de la reunión que sostuvo un grupo de vecinos con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y la burgomaestre de San Isidro, Nancy Vizurraga. El acuerdo más importante de la cita fue la conformación de una comisión técnica que evaluará el proyecto y la realización de reuniones periódicas con los vecinos.

¿Quiénes conformarán el equipo técnico que evaluará el proyecto Javier Prado Begonias y Sánchez Carrión?

Una pregunta que ha surgido ante el escenario de análisis del proyecto vial Javier Prado Begonias-Sánchez Carrión es quienes conformarán la comisión técnica que anunció la Municipalidad de Lima. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, detalló que dicha comisión lo integrarán ingenieros y representantes del Colegio de Arquitectos del Perú, así como funcionarios de Invermet y Emape. También estarán incluidos los vecinos. Dicho grupo de trabajo emitirá un informe, el cual será evaluado por la MML para determinar el futuro del proyecto.

“Nos han dado una serie de requerimientos y de posturas en relación con el viaducto de Javier Prado y hemos acordado en que una comisión técnica va a evaluar todo el tema de la obra misma, de la infraestructura, de las dificultades que presentan, de acuerdo con lo que plantean los vecinos de San Isidro. Una vez que esta comisión culmine un informe, que nos hará llegar en las próximas semanas, nosotros daremos cuenta de lo que pasará con la obra en sí”, indicó Reggiardo.

La MML suspendió la construcción de viaductos en la Av. Javier Prado. (Foto: Invermet)

El alcalde de Lima reiteró que espera que dicho proyecto se concrete, pues aseguró que la infraestructura vial “es un gran aporte para la ciudadanía”, pero consideró que se debe ejecutar “de la forma menos agresiva y traumática para los vecinos”.

“La idea es que se concrete porque son obras que van a movilizar a una enorme cantidad de vecinos de la ciudad capital, no solamente de San Isidro, pero en armonía con los vecinos que se sienten afectados por la construcción misma de esta infraestructura en las zonas donde normalmente se desenvuelven”, indicó Reggiardo.

“Lo que queremos es continuar con toda la infraestructura que la Municipalidad de Lima viene entregando, no solamente con las obras que muchas ya están al 95%, otras casi al 100% u otras al 80%, sino también con las que se iniciarían como estas a las que nos estamos refiriendo”, agregó.

Exigen que especialistas en gestión de tráfico participen en mesa técnica promovida por la MML

Una vecina que participó en la reunión con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contó a El Comercio que mostraron con maquetas que los viaductos elevados en la avenida Javier Prado no serían la solución para el tema de la congestión vehicular.

Además, indicó que en la reunión se le trasladó una serie de preguntas a los funcionarios de Invermet sobre el proyecto, ya que el pasado 26 de enero no acudieron a un encuentro con cerca de 200 vecinos.

La vecina dijo esperar que en la comisión técnica que evaluará el proyecto sean incluidos diversos especialistas, sobre todo los de gestión de tráfico, y que se determine la inviabilidad del proyecto. Cuestionó la posición que ha tenido el Colegio de Ingenieros del Perú en este tema, por lo que le exigió “transparencia”.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se reunió con los vecinos de San Isidro por el tema de la construcción de viaductos en la Av. Javier Prado. (Foto: MML/Facebook)

“Lo que buscamos realmente es anular el proyecto y que se haga la gestión integral del tráfico en superficie”, afirmó.

En ese contexto, la mujer explicó que la gestión integral del tráfico significa realizar un análisis geométrico, un análisis de intersecciones y luego implementar la semaforización.

Presentan proyecto para desactivar proyecto de viaductos en la Av. Javier Prado

Víctor Bazán Pastor, vecino y exregidor de San Isidro, presentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un pedido para que desactive el proyecto de construir viaductos a lo largo de la avenida Javier Prado, pues consideró que estaría en la zona de implementación de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, lo que generaría “duplicidad de inversión pública”.

En diálogo con El Comercio, Bazán remarcó que el propio MEF, a través de su sistema invierta.pe, señala que “cuando un componente de un proyecto de inversión pública se encuentra considerado dentro de otro proyecto de inversión, corresponde desactivar el proyecto de menor eficiencia para evitar la duplicidad de inversión pública”.

“En este caso vemos que la avenida Javier Prado es una vía metropolitana, donde existen previamente dos proyectos de inversión pública, como la Línea 3 y Línea 4 del Metro de Lima, que tienen alcance metropolitano. El proyecto nuevo de la MML, que son los by pass elevados, no soluciona el problema de raíz”, afirmó.

Además, aseguró que la Municipalidad de Lima ha aprobado el proyecto sin evaluar otras alternativas, ya que, según dijo, la norma señala que se tienen que evaluar, al menos, tres alternativas de solución y elegir la más eficiente. Recordó que los especialistas coinciden en que las alternativas son implementar una correcta semaforización y una intervención adecuadas de las intersecciones, pero no los viaductos.

Este es el pedido que se hizo al MEF para desactivar la construcción de viaductos en la Av. Javier Prado.

“Si hay un proyecto de gran envergadura que contempla Lima y Callao, entonces tendría que haber un proyecto que complemente y no perjudique la obra. No hay ningún documento que acredite que no va a interferir con el desarrollo de la Línea 3 y 4, que pasarán por debajo de la Av. Javier Prado”, aseveró Bazán Pastor.

Anunció que en los próximos días presentará la denuncia ante la Fiscalía de Prevención del Delito y a la Contraloría tras el documento presentando en el MEF, a fin de asegurar que todo sea transparente.

Bazán Pastor indicó que presentó el 9 de junio su pedido y que hay un plazo de 30 días útiles para que el MEF se pronuncie. “Esperamos que con la respuesta se retrotraiga a la etapa de evaluación de proyecto paracorregir todas las deficiencias o, en el mejor de los casos, lo suspendaporque es un proyecto de inversión duplicado”, afirmó.

Los detalles de los viaductos que se planean construir en la Av. Javier Prado

La Vía Rápida Javier Prado – Las Begonias contemplan la construcción de un puente vehicular elevado de 1.8 km con dos carriles por sentido, entre la calle Las Begonias y la Av. Arenales, según información de Invermet.

La obra demandará una inversión de S/ 269 millones y beneficiará, según Invermet, a más de 590 mil personas en San Isidro y Lince, “reduciendo tiempos de viaje en una de las vías más transitadas de Lima”. Su inicio estaba previsto para diciembre del 2025 y tendrá un plazo de ejecución de 540 días.

Así será el viaducto que se planea construir en la Av. Javier Prado. (Foto: Invermet)

En el caso de eje vial de la Av. Javier Prado – Av. Sánchez Carrión, se implementará un viaducto elevado de 1.66 km en el tramo comprendido entre la calle Las Flores y el jirón Trujillo.

“La nueva infraestructura contará con dos carriles por sentido, además de rampas de ingreso y salida con suelo reforzado. De manera complementaria, se intervendrá la vía a nivel con 2 a 3 carriles por sentido, con un ancho estándar de 3 metros, y se implementarán calzadas de pavimento rígido, veredas, sardineles, señalización vial, semaforización, paraderos modernos, senderos peatonales y áreas verdes”, afirmó.