Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los vecinos rechazan la construcción de viaductos en la avenida Javier Prado. (Foto: Invermet)
Los vecinos rechazan la construcción de viaductos en la avenida Javier Prado. (Foto: Invermet)
Por Carlos Gonzales

La Municipalidad de Lima anunció la suspensión de la ejecución del proyecto denominado “Nueva Vía Rápida Javier Prado- Begonias-Sánchez Carrión” en medio del reclamo de un grupo de vecinos, especialmente de San Isidro y Jesús María. Semana atrás, la comuna también había decidido dejar en stand by la obra “Nueva Vía Rápida Javier Prado Frutales - El Golf” ante la gran congestión vehicular que generaba el cierre de vías y que afectaba a los residentes de Ate y La Molina.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Viaductos en Javier Prado en suspenso: escenarios, alternativas y una comisión técnica que definirá su futuro
Sucesos

Viaductos en Javier Prado en suspenso: escenarios, alternativas y una comisión técnica que definirá su futuro

Muere perrito tras ser atacado por pitbull en Jesús María
Sucesos

Muere perrito tras ser atacado por pitbull en Jesús María

Los detalles inéditos y lo nuevo que se conoce hasta ahora de la denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña por una presunta agresión sexual en Argentina
Sucesos

Los detalles inéditos y lo nuevo que se conoce hasta ahora de la denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña por una presunta agresión sexual en Argentina

Construirán dos pasos a desnivel en Vía Expresa Sur: dónde estarán y todo lo que le resta al proyecto
Sucesos

Construirán dos pasos a desnivel en Vía Expresa Sur: dónde estarán y todo lo que le resta al proyecto