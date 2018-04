Maneja con el brevete cancelado de por vida. Tiene un historial de 147 papeletas. Hace colectivo ilegal. Conduce un vehículo cuya placa registra más de 20 medidas cautelares (órdenes de captura) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). No tiene espejos y maneja sin cinturón. Hablamos de Jesús Alberto Villarreal Tasayco, el peor conductor de Lima, quien supera en papeletas al conductor más multado del 2017.

El Comercio se subió al auto de este negligente chofer durante una hora y contó 35 infracciones por más de 19 mil soles.

A las 6:35 a.m. se le ve cargando pasajeros en zona prohibida. Improvisa paraderos en todo su camino. Sus clientes terminan subiendo en medio de la pista (multa de 332 soles). Hacer colectivo informal se debería sancionar con 830 soles y el internamiento del auto.



A las 6:48 a.m. invade la auxiliar de emergencia. Antes de la urbanización Pro, el chofer busca evadir el tráfico invadiendo esta vía rígida. Las sanciones por esta falta son una multa de 332 soles y la remoción del vehículo.



A las 7:10 a.m. se observa que comete tres faltas muy graves al mismo tiempo: conduce sin espejo, hablando por celular y sin cinturón. Solo esta imagen suma multas por 996 soles, 60 puntos en contra y la retención del vehículo. Esta práctica es muy común en su camino.