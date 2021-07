Conforme a los criterios de Saber más

A pocos días de que el nuevo presidente del Perú (aún no proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones) asuma la gestión el próximo 28 de julio, en dialogó con El Comercio, el actual viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior (Mininter), Nicolás Zevallos, brindó detalles de las últimas medidas tomadas por dicho sector en materia de seguridad ciudadana, así como la agenda que debería seguir el próximo Gobierno para reforzar y fortalecer el rol de la Policía Nacional.





-Hoy, el Mininter presentó nuevas medidas para fortalecer el trabajo de la Policía Nacional. ¿De qué trata estas acciones y cómo contribuirán a reducir el índice delictivo?

Se trata de dos medidas que se vienen trabajando desde hace aproximadamente un mes y que permiten ampliar la capacidad y articulación de la Policía Nacional y el Serenazgo. Una de ellas es la interconexión de telecomunicaciones. Antes, cuando había una emergencia en algún distrito, los serenazgos municipales tenían que comunicarse con el 105 como cualquier ciudadano y esperar en línea. Ahora, todas las radios de serenazgo de 50 distritos de Lima y Callao están directamente conectados con esta central, para poder dar una respuesta más efectiva e inmediata a episodios que conllevan una emergencia o necesidad de respuesta de parte de la policía.

En paralelo, también se ha agregado una nueva función al Sistema Informático de Planificación y Control del Patrullaje Policial (Sipcop). A través de la integración de dos sistemas de monitoreo georreferenciado en tiempo real ahora podemos ver en tiempo real la ubicación de todas las unidades policiales de Lima Metropolitana y de las unidades de serenazgo de estos 50 distritos. Con esto hemos reducido el tiempo de contacto entre el serenazgo y la Policía Nacional a menos de un minuto.

En las siguientes semanas vamos a ir mostrando progresivamente los alcances que tiene el trabajo en Lima Metropolitana. Asimismo, esperamos que para inicios del otro año podamos extender las medidas a Arequipa, Trujillo, Chiclayo.





-¿Qué otras medidas se han implementado en materia de seguridad ciudadana?

Como parte de este contexto de emergencia, a este sistema de monitoreo se ha sumado los puntos de venta de oxígeno, para garantizar que la gente que acuda cuente con la seguridad correspondiente y los casos de extorsiones, que se han presentado con anterioridad, puedan se atendidos con cierta celeridad.

Además, también se ha agregado la capa de medidas de protección a víctimas de violencia. Producto de esto, actualmente las patrullas están recorriendo los lugares donde hay mayor incidencia de violencia contra la mujer para que en caso de una emergencia la respuesta pueda ser rápida y así evitar que el hecho derive en un desenlace fatal.





-¿Cuál es el índice delictivo actual en el país, a pocos días de terminar sus gestión en el Viceministerio de Seguridad Pública?

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó sus resultados sobre seguridad ciudadana hace una semana, y uno de los temas que menciona es que en los últimos meses se muestra una tendencia en la reducción de la victimización. Es decir, en víctimas de robos, asaltos, etc. Este indicador hay que tocarlo con cierta cautela, no podemos ser triunfalistas, no podemos decir que la seguridad ya no es un problema, al contrario, sigue siendo una prioridad para el Estado. Sin embargo, sí es importante mencionar a que hay una tendencia de reducción de la victimización en un contexto de emergencia donde se esperaría todo lo contrario.





-¿Cómo califica usted el desempeño de la Policía Nacional en los últimos años, sobre todo durante la pandemia en el país?

Creo que todos podemos coincidir en que la Policía Nacional ha tenido un rol bastante activo en la primer línea de defensa contra el Covid, protegiendo instalaciones, algunas actividades, incluso ha tenido un despliegue muy importante en la protección de las vacunas, en la llegada de la vacuna al país, su distribución a nivel nacional y en el proceso de vacunación. Creo que ha tenido un rol muy activo y que vale la pena reconocerlo como ciudadanos.

En el contexto de emergencia de conflictividad social también ha habido acciones por parte de la policía que no ha tenido ningún costo social, como los desalojos en Lomo de Corvina, donde se efectuó sin ninguna contingencia. Caso similar ocurrió en en los debates, como en el de Chota, y en las elecciones, donde la policía ha tenido una actuación más que buena. Es más, en este contexto donde hay ánimos un poco encontrados, la policía sigue teniendo una presencia importante.

Todo esto responde a paradigmas que se están desarrollando, cada vez con mayor detalle, en la Policía Nacional, como la proximidad de los policías a los ciudadanos, agentes que están a disposición del ciudadano para poder atenderlo y ayudarlo, pero también en paralelo un policía comunitario, muy centrado en el barrio. Hay experiencias muy buenas como Barrio Seguro, donde la policía está activamente involucrada en la recuperación de espacios públicos, parques, jardines, que en su momento eran peligrosos, pero que se han convertido en espacios más seguros de juego, donde la gente puede distraerse.





-¿Cuál debe ser la agenda en seguridad ciudadana del Gobierno entrante?

Una de las demandas que hemos recogido de la mano de la propia ciudadanía es la de intensificar la presencia de la Policía Nacional a nivel comunitario, así como la cercanía. Por eso se debe pensar en reforzar esa proximidad entre la Policía Nocional y la ciudadanía, a partir de mecanismos muy concretos y específicos que permitan tener presencia en los lugares donde más se requiera. La investigación criminal es mu importante, pero la prevención permite que la violencia no se configure y que la gente pueda vivir mas tranquila.

En segundo término, hay una agenda que la propia PNP ha elaborado, que es la de Fortalecimiento y Modernización de la Policía Nacional. Le corresponde al siguiente Gobierno determinar qué medidas va a priorizar, pero creemos que vale la pena valorar el esfuerzo de que la propia policía ha hecho para poder definir cuáles sus horizontes, paradigmas y doctrinas como institución. Dentro de ello, en las siguientes semanas se va a presentar algo denominado el modelo policial peruano. Creo que vale la pena que el siguiente Gobierno evalúe la pertinencia de continuar con estos temas.





-¿Se han comunicado con los equipos de Perú Libre y Fuerza Popular para poder informar sobre las acciones realizadas en materia de seguridad ciudadana?

Estamos a la expectativa de que una vez que se den los resultados y se formalice lo que corresponda, se inicie el proceso de transferencia. Tenemos el compromiso de estar a la disposición de dar todo el apoyo que se requiera en esta nueva gesta de Gobierno.





-¿Cómo percibe el ánimo al interior de la institución policial a pocos días de que culmine el actual Gobierno, tomando en cuenta los hechos suscitados en marchas, manifestaciones y el impacto del COVID-19?

En principio, hemos percibido un ánimo bastante positivo y una moral muy elevada en las actividades en que hemos participado durante estos meses. Sin duda, al inicio de la gestión hubo una preocupación bastante legitima respecto a los temas sanitarios en la PNP, porque ha sido una de las fuerzas más golpeadas. Pero una vez iniciada la vacunación esto ha tenido un cambio bastante marcado. Se han reducido mucho los contagios y también la mortalidad. La agenda sigue siendo grande y completa, hay muchos temas que trabajar todavía, pero está bien encaminado.

