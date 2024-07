Jesús Zanabria, hijo del comandante general de la Policía Nacional del Perú, general PNP Víctor Zanabria, fue contratado en el Tribunal de Disciplina Policial , entidad del Ministerio del Interior, incluso cuando su padre asumió su actual cargo.

Un reportaje de “Panorama” mostró que Jesús Zanabria obtuvo su primer contrato con el Estado en febrero del 2023 para realizar el “Servicio de recepción, registro y distribución de documentación administrativa para el Tribunal de Disciplina Policial”, siendo su progenitor, en ese momento, jefe de la Región Policial Lima.

Víctor Zanabria fue designado jefe de la Policía Nacional en enero del 2024, pero su hijo siguió obteniendo hasta marzo de ese año contratos en el órgano instancia del Mininter.

Al ser consultado por el tema, Jesús Zanabria aseguró que le enviaron un correo para invitarlo a participación en el proceso de selección, pero no quiso revelar el nombre de la persona que lo recomendó para el puesto.

“Sí lo recuerdo (quien me recomendó), pero prefiero omitirlo”, manifestó. “No voy a mentir, me llegó un correo, fui invitado por recomendación de alguien”, agregó.

“Me recomendaron porque sabían que yo trabajaba bien. Eso preferiría no indicarlo (sobre quién me recomendó). No fue mi papá, fue una persona ajena que yo no voy a comentar”, expresó.

“Me llegó un correo, fui invitado y entiendo que por invitación de alguien, pero descartando que sea mi padre”, agregó.

En el reportaje se indicó que Jesús Zanabria fue contratado, tras salir del Mininter, en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Versión del padre

El comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, informó que su hijo fue despedido de su trabajo tras las indagaciones periodísticas y negó que haya influenciado para que él obtenga contratos en el sector público.

“Él (mi hijo) ha accedido a los términos de referencia. Recuerde que para contratar en toda institución estatal hay un requerimiento que pide ciertas características laborales, de formación, experiencias y otros, que se puede revisar en su currículum”, indicó.