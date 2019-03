La Victoria: buscan ampliar zona libre de ambulantes

El cierre del emporio comercial de Gamarra para combatir el comercio informal cumple su tercer día. Hasta hoy los únicos que pueden ingresar y salir de la zona cercada son los residentes; sin embargo centenares de vendedores ambulantes se mantienen en los alrededores.



Ayer, avenidas como Parinacochas, México, Aviación y 28 de Julio lucían invadidas de vendedores de todo tipo de productos, desde aquellos autorizados por la Municipalidad de La Victoria (venta de desayunos, jugos, entre otros) hasta los que instalan ‘restaurantes móviles’ en la vía pública.

“Yo vendo como ambulante en esta zona desde hace meses por necesidad. Mi Permiso Temporal de Permanencia se encuentra en trámite y espero tenerlo pronto para poder tener un trabajo formal”, cuenta Jonathan Cuello, un ciudadano venezolano y técnico en Gerencia Industrial que vende toallas en la avenida Aviación.

En la víspera el alcalde de La Victoria, George Forsyth, detalló que las avenidas Aviación, 28 de Julio, Hipólito Unanue, Huánuco y Parinacochas son vías metropolitanas y le corresponde a la Municipalidad de Lima desalojar a los ambulantes de estas zonas.

Precisiones Desde mañana jueves, los 19 accesos usados por la gente para entrar a Gamarra se reducirán a ocho.



 Ningún vehículo ingresará al Damero A. Solo se dará acceso al transporte de mercancías y a los vehículos de emergencia.



 Hasta hoy se mantiene suspendida la atención en la estación Gamarra de la línea 1 del metro y el bus alimentador del Metropolitano.Precisiones

Ante esta situación, planteó al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ejecutar un operativo en conjunto, pues recordó que ellos ya ocupaban la vía pública antes que ocurra la intervención en Gamarra.

“El 70% de los ambulantes en Gamarra viene de las propias galerías; entonces, el día que se abra (jueves) va a ser el día donde tendremos más conflictos porque no vamos a permitir que salgan los productos de las galerías”, advirtió.



El Comercio intentó comunicarse con la Municipalidad de Lima, pero no obtuvo respuesta. Cabe precisar que Jorge Muñoz respaldó el accionar de la comuna victoriana. “Hay un apoyo no solo conceptual, sino también real al trabajo que se está realizando”, agregó.

—A favor de ambulantes—

Una reciente encuesta de El Comercio-Ipsos señala que el 60% de limeños está a favor de permitir que existan vendedores ambulantes en la vía pública, de manera controlada y si cumplen las leyes.

El mismo sondeo señala que un 5% está a favor del comercio informal sin restricciones. Mientras que el 34 % considera que no debe permitirse la venta ambulante.