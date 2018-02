Un hombre de aproximadamente 70 años perdió la vida durante un incendio desatado en una vivienda del pasaje Sergio Cayere, en el cerro San Cosme, en La Victoria.



Los bomberos demoraron en llegar por lo inaccesible de la zona. El cadáver fue encontrado en el segundo de la casa una vez que el siniestro fue controlado.

Los vecinos contaron a Canal N que el fuego se habría iniciado por una vela encendida o una leña no apagada, ya que el hombre no cuenta con servicio de electricidad. Además, indicaron que no es la primera vez que dicha casa sufre un incendio.

Se supo que la víctima vivía sola y no tenía familiares. Es conocido entre sus vecinos por ser uno de los fundadores del cerro San Cosme.