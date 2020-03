Videojuegos violentos: qué son y por qué algunos municipios buscan prohibirlos en cabinas de Internet de Lima

El 7 de febrero la Municipalidad de Cieneguilla publicó la ordenanza N°309-2019-MDC en el diario oficial El Peruano. Dicha norma llamó la atención de algunos pues, además de prohibir el acceso de menores de edad a la pornografía en cabinas públicas de Internet, también comenzaría a regular el acceso a videojuegos violentos.

No se trata de una norma nueva. Según la organización Hiperderecho, desde hace más de 10 años otros municipios han dado ordenanzas muy similares sobre el acceso a los llamados videojuegos violentos, siendo Punta Hermosa y Pueblo Libre los más recientes. De esa manera Cieneguilla sigue la misma línea, señalando como un videojuego violento a “aquellos que atenten contra la integridad moral y psicológica de las personas”.

Pero un detalle más llamó la atención: se trata de una lista de 18 videojuegos a los que el municipio considera violentos, y en la que se puede encontrar los títulos Carmageddon, Dead Space, Doom, Gears of War II, God of War, Grand Theft Auto (GTA), Hatred, Hotline Miami, Madworld, Manhunt, Mortal Kombat, Ninja Gaiden, Silent Hill 2, Soldier of Fortune, SplatterHouse, Thrill Kill, Shadow of Rome, Fallout. ¿Cómo se llegó a esto?

Para Mariano Tapia, presidente de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos, aunque la norma se encuentra dentro de lo legal protegiendo a los menores de edad, sí presenta fallas técnicas: primero, señala que la ordenanza solo alcanza a cabinas de Internet dejando de lado a los locales que alquilan consolas (PlayStation, Nintendo, etc); segundo, no se indica el criterio usado para seleccionar una lista de juegos; y tercero, no se conoce la cantidad de cabinas de alquiler de videojuegos en dicho distrito.

Pero las cabinas de Internet no son el único lugar en donde un menor puede adquirir los llamados videojuegos violentos. En tiendas de centros comerciales también se pueden comprar pero bajo ciertas condiciones. (Foto: Rolly Reyna)

“Allí dice (la norma) que alcanza solo a cabinas de Internet, pero recordemos que hay locales de alquiler de consolas, y varios de estos títulos nombrados en la ordenanza son de consolas, no solo son de PC (computadora)", indica Tapia, recordando a la vez que existen normas internacionales que ya clasifican el contenido de los videojuegos según las edades de los jugadores.

Se trata de Entertainment Software Rating Board (ESRB), un sistema estadounidense establecido en 1994 para clasificar el tipo de contenido acorde a las edades. Allí se puede distinguir algunas opciones referidas a la violencia física, verbal y sexual, y por medio de unos símbolos se puede identificar en el estuche del videojuego si es apto para niños, adolescentes o solo adultos. “Quiero creer que se han basado en las normas internacionales para realizar la ordenanza, pero en lo que no estamos de acuerdo es en la parte técnica, cómo han escogido esta clase de videojuegos, por qué sólo cabinas de Internet y no locales que alquilan consolas”, enfatiza.

Por otro lado, recuerda que la normativa solo alcanza a lugares públicos pero eso no evita que un menor pueda acceder a los denominados videojuegos violentos. “La normativa aplica a lugar público pero eso no quita que puedas tenerlo en casa y practicarlo”, indica. Por ello, menciona que los padres deben interesarse en lo que juegan sus hijos. Además, existe una diferencia entre distritos que cuentan con más cabinas de Internet y locales de alquiler de consolas y generan gran cantidad de dinero.

“Si esta ordenanza la trasladamos a Lince, que es el distrito con mayor cantidad de cabinas, habría un golpe económico que se estaría dando. Por lo tanto, el tema habría que tomarlo con pinzas”, advirtió. Otros distritos con mayor cantidad de cabinas son La Molina, Surco, Los Olivos y Comas, adelantó.

Los llamados videojuegos violentos no solo se encuentran en computadoras. También pueden ser jugados en locales donde se alquilan consolas de PlayStation o Nintendo. (Foto: Rolly Reyna)

Américo Artemio Quiñones, subgerente de programas sociales de Cieneguilla, explicó que la norma se basa en la realidad del distrito y la estadística que tiene la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna), donde se atiende a menores con diversos problemas y que tendrían. “Lo que hemos querido hacer es contribuir y hacer un llamado de atención a los padres. Es una medida preventiva”, indicó en comunicación con El Comercio. Detalló que en el distrito se han detectado 25 cabinas de Internet que se encuentran en zonas urbanas y cerca de centros educativos.

¿Y cómo llegaron a la nómina? A diferencia de otros distritos que también han regulado esta actividad, Cieneguilla cuenta con una lista de videojuegos violentos que serán prohibidos en cabinas. “Se hicieron unas encuestas a nivel de los colegios, los técnicos en informática que tenemos han revisado la mayor cantidad de juegos que hay y hemos hecho una calificación con la psicóloga para ver cuáles son los que entrarían a la lista”, precisó Quiñones.

Aun no se aplicarán sanciones económicas, indicó. Pero sí se hará fiscalización de establecimientos.

Entertainment Software Rating Board (ESRB) tiene una clasificación de videojuegos según el contenido sexual, lenguaje fuerte o escenas de violencia. (Fuente: www.esrb.org)

- Juegos y problemas -

¿Qué peligro puede provocar un videojuego en un menor de edad? ¿Pueden generar violencia? El debate ha sido abierto. Al respecto, Milton Rojas, coordinador de Cedro, considera que hay muchos mitos y satanizaciones en los juegos. “En primer lugar los videojuegos no son buenos ni malos. Tampoco hay que satanizar. En realidad, el problema es cómo los chicos se vinculan con los juegos, que relación establecen y utilidad le dan”, destacó, no sin dejar de advertir que en su institución se atiende actualmente a menores que han perdido la capacidad de autocontrolarse en el uso de los videojuegos, pasando varias horas frente al computador, escapándose de casa para jugar y descuidando sus actividades.

Según el especialista, hay menores que desarrollan un vinculo tóxico y negativo, que son más proclives y que tienen condiciones previas que complican su estado de salud al presentar trastornos de ansiedad, déficit de atención, hiperactividad o estrés. “No necesariamente los juegos son dañinos. El problema son las condiciones preexistentes”, menciona Rojas. Así el menor podría sufrir de bajo rendimiento escolar, aislamiento o de problemas en casa. Pese a ello, aclara que los videojuegos aun no son considerados por científicos como una adicción pero sí como juego problemático.

En esa misma línea, Tapia enfatiza que los viodeojuegos no pueden generar acciones violentas. “¿Un videojuego puede generar violencia? No. Los videojuegos no generan violencia, generan frustración. Con los videojuegos, en general, al no poderse desarrollar el objetivo satisfactoriamente, te frustras. Ahora, ¿dónde aprende un niño a lidiar con la frustración? Definitivamente, con los padres de familia”, dice.

Recomienda que el uso de tablets o smartphones se restrinja en menores de seis años y que los padres se involucren más en lo que juegan sus hijos y aprendan con ellos. “No hay que ver a la tecnología y al Internet como un enemigo. Es un gran aliado", señala el vocero de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos. En tanto, Milton Rojas sugiere que también se puede controlar el tiempo que un menor destina a los videojuegos, entre una hora a tres veces por semana.

La clasificación de videojuegos se encuentra en estuches de videojuegos, páginas webs, aplicaciones y avisos publicitarios.

- Un jugador profesional -

Tras la aparición y evolución de los videojuegos, la palabra Gamer es un término que también se ha ido fortaleciendo. Se trata de una persona que se dedica a jugar videojuegos y que ha alcanzado un nivel profesional que hoy en día lo pone al mismo nivel de un deportista. Hablamos de los eSports.

“Ellos juegan pero no tienen ningún tipo de efecto negativo, trabajan, estudian, no tienen problemas con su familia, pero desgraciadamente no todos los chicos pueden llegar a ser Gamers”, indica Rojas. Por otro lado, para la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos, un Gamer es como un corredor de autos de carrera, y que para mantenerse jugando hasta cinco horas seguidas debe tener una preparación física y mental óptima.

En los primeros meses del año pasado, el Comité Olímpico Internacional consideró al eSport como una actividad deportiva pero no como un deporte. Y es que para llegar a serlo no tendría que infringir los valores olímpicos, lo que hace más complicado su panorama. “Uno de ellos es No a la violencia, y los videojuegos más populares son violentos. Los únicos que podrían ser considerados como un deporte son los mismos juegos deportivos como FIFA que no es otra cosa que el fútbol en videojuego, pero los tipos de juegos más populares son los Shooter (juegos de disparos) y el MOBA (Multiplayer Online Battle Arena)”, precisa. Incluso existen millonarios torneos internacionales individuales y en grupo.

Actualmente, en el Perú, League of Legens es el juego de video más popular, seguido por Dota 2, Counter-Strike, Overwatch y StarCraft. Existen ligas deportivas privadas organizadas por los creadores de videojuegos y que se realizan dentro y fuera del país.





VIDEO RECOMENDADO

Cae sujeto acusado de dopar y abusar sexualmente de su hijastra de 15 años en Comas

Cae sujeto acusado de dopar y abusar sexualmente de su hijastra de 15 años en Comas