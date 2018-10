Vientre de alquiler: esposos chilenos cumplen comparecencia en Lima y sin dinero

Ha pasado poco más de un mes desde que los esposos chilenos Jorge Tobar y Rosario Madueño quedaron en libertad. Como se recordará, ambos fueron acusados de trata de personas en agosto pasado cuando regresaban a Santiago de Chile con sus mellizos de apenas 1 mes.

La confusión en las autoridades se dio porque los pequeños habían nacido mediante un vientre subrogado. Antes de si quiera practicarles la prueba de ADN a los mellizos, el Poder Judicial del Callao dictó 12 meses de prisión preventiva contra la pareja mientras se llevaban a cabo las investigaciones. Más tarde los resultados arrojaron que los mellizos eran, efectivamente, hijos biológicos de Tobar y cambiaron la medida de prisión preventiva a comparecencia y modificaron la investigación de trata en la modalidad de compra y venta de niños a una por "filiación indebida".



En informe del canal Tele 13, en Chile, Jorge Tobar contó que, desde que fueron detenidos el 25 de agosto en el aeropuerto internacional del Callao, su cuentas han quedado congeladas. Se les devolvió las tarjetas bancarias, entre algunas pertenencias, pero no las pueden utilizar, por lo que se han quedado sin recursos.

Aseguraron que el negocio de diseño que tenían en Santiago podría quebrar. "Está abandonado totalmente. A esta altura, en tres meses, prácticamente tengo el negocio en quiebra. Voy a tener que liquidarlo", dijo Tobar en esa entrevista.

Madueño añadió que por el momento viven de préstamos de amigos, quienes les llevan dólares, pero estos no son suficientes. No cuentan con seguro de salud en Lima y deben pagar servicio médico particular, en especial para sus dos bebes.

La pareja vive en un departamento con una familia peruana. “Nos acogió esta familia muy cariñosamente. Son muy buenos, pero obviamente nosotros queremos estar en nuestro país”, dijo Madueño.