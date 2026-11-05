Calles de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo anegadas por lluvia y desagües colapsados. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Calles de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo anegadas por lluvia y desagües colapsados. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Intensas lluvias cayeron en el sur de la capital y produjeron aniegos en las calles de Villa El Salvador durante la mañana de este 5 de noviembre, tercer día consecutivo de inundaciones en distritos de Lima Sur. La acumulación de agua en las vías alteró el paso de vehículos y peatones desde la noche del jueves y durante toda la madrugada.

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