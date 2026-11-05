Intensas lluvias cayeron en el sur de la capital y produjeron aniegos en las calles de Villa El Salvador durante la mañana de este 5 de noviembre, tercer día consecutivo de inundaciones en distritos de Lima Sur. La acumulación de agua en las vías alteró el paso de vehículos y peatones desde la noche del jueves y durante toda la madrugada.

En el Sector 1, Grupo 1 del distrito, colapsó la red de alcantarillado a causa de las precipitaciones. La falla en este sistema colector provocó el ingreso de desagüe a unas cinco viviendas durante toda la noche.

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“Se ha inundado por desagüe. Al colapsar la red primaria, también se atoran los desagües, entonces empieza a salir el desagüe por los sumideros”, comentó una vecina a RPP la noche del jueves. Ante la emergencia, trabajadores de Sedapal acudieron al lugar con camiones cisterna y equipos hidrojet para la succión del agua y la limpieza de los inmuebles.

Sector 1 de Villa El Salvador afectado nuevamente por intensas lluvias durante la noche y madrugada. (TVPerú)

Sector 1 de Villa El Salvador afectado nuevamente por intensas lluvias durante la noche y madrugada. (TVPerú)

Sector 1 de Villa El Salvador afectado nuevamente por intensas lluvias durante la noche y madrugada. (TVPerú)

Las vías más afectadas de Villa El Salvador presentaron empozamientos de agua que dificultaron el tránsito de buses y automóviles. Los vecinos caminaron entre los charcos para llegar a sus centros de trabajo y colegios.

Algunos ejemplos de pistas inundadas son la Av. Separadora Industrial cruce con Mateo Pumacahua, cerca del Sector 1. Los conductores vieron sus carros afectados por el elevado nivel del agua que cubre por completo las llantas y los baches en la pistas.

Esto aniego también afectaron al colegio Juan Pablo II ubicado en esta zona de VES. Las aguas servidas empozadas obligaron a las autoridades de esta institución a suspender las clases presenciales, según reportó Exitosa.

De otro lado, el bypass de la Av. El Sol fue cerrado temporalmente por la gran acumulación de agua en el paso a desnivel. Estos aniegos también llegaron al intercambio de la Av. Pachacútec que por segundo día consecutivo tuvo que cerrar el paso.

Senamhi emite nuevo aviso por lluvias en Lima

El Senamhi emitió el aviso N°454 con nivel de peligro amarillo por lluvias en la costa centro y sur. La medida rige desde las 00:00 horas de hoy 5 de noviembre hasta la medianoche del 6 de noviembre.

El informe del organismo pronostica acumulados de lluvia de más de 0.5 mm por día en la costa de Lima durante el 5 y 6 de noviembre. El fenómeno ocurre junto con el incremento en la velocidad del viento y la presencia de niebla según otras alertas del servicio meteorológico.