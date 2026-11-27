Un nuevo crimen sacude el distrito de Villa El Salvador. Daniel Alonso Pacheco Pinto, conocido con el alias de ‘Alonso’ y señalado como presunto cabecilla de una organización criminal, fue asesinado a balazos cuando se encontraba dentro de su camioneta. El hombre era investigado por su presunta participación en cuatro asesinatos.

El ataque ocurrió durante la noche en el cruce de las calles Los Cueros y Los Girasoles, en la asociación Villa del Mar. Según los primeros testimonios, dos sujetos encapuchados llegaron al lugar para interceptarlo y dispararle en reiteradas ocasiones.

Así fue el ataque contra alias ‘Alonso’ en Villa El Salvador

De acuerdo con la versión de los testigos, los atacantes se desplazaban en una motocicleta, que dejaron estacionada en una vía cercana antes de dirigirse a su objetivo.

Ambos caminaron hasta donde se encontraba Pacheco Pinto y abrieron fuego sin mediar palabra. Los proyectiles impactaron principalmente en la cabeza y el torso, provocándole heridas mortales.

La modalidad del ataque y la cantidad de disparos efectuados forman parte de las circunstancias que deberán ser esclarecidas durante las investigaciones policiales.

Viernes 27 de noviembre Sicarios asesinan a un hombre dentro de su auto en Villa El Salvador en ajuste de cuentas. Fotos: César.grados@photo.gec

¿Quién era Daniel Pacheco y qué vínculos criminales tenía?

Daniel Alonso Pacheco Pinto era señalado como cabecilla de la organización criminal ‘Los Habilidosos de Villa Esperanza’. Asimismo, era vinculado con la banda ‘Los Terribles Pistoleros’.

Ambas agrupaciones estarían relacionadas con actividades delictivas en distintos sectores de Lima Sur. Además, Pacheco Pinto era investigado por su presunta participación en cuatro homicidios, según la información del caso.

Su asesinato vuelve a poner bajo investigación las posibles disputas entre organizaciones criminales que operan en esta zona de la capital.

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Investigan posible ajuste de cuentas tras el asesinato

Una de las hipótesis que se maneja sobre el móvil del crimen es un presunto ajuste de cuentas. Esta posibilidad cobró relevancia luego de que los familiares señalaran que Pacheco Pinto no residía en Villa El Salvador y que habría llegado al sector después de recibir una citación de un desconocido.

Las autoridades deberán determinar quién lo convocó, por qué acudió al lugar y quiénes estarían detrás del ataque.

Por el momento, las circunstancias del asesinato continúan bajo investigación para identificar a los responsables y esclarecer si el homicidio está relacionado con las actividades criminales que se le atribuían a la víctima.

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