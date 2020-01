Un camión cisterna que trasladaba Gas Licuado de Petróleo (GLP) se incendió esta mañana en el cruce de las avenidas Edilberto Ramos (Mariano Pastor Sevilla) y Villa del Mar, en el distrito de Villa El Salvador, originando que dos personas fallecieran. El siniestro dejó también decenas de heridos de gravedad.

- ¿Qué es el GLP? -

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) precisó a El Comercio que el GLP es una mezcla de hidrocarburos, principalmente de propano y butano, que se obtienen a partir de los líquidos del gas natural o de los gases del petróleo que se refina.

Indicó que el GLP puede ser almacenado y manipulado como líquido aplicando una presión moderada a temperatura ambiente. A diferencia de los combustibles líquidos que se transportan y almacenan a presión atmosférica, el GLP es transportado y almacenado en recipientes a presión (cilindros y tanques).

Caso contrario al gas natural, el GLP en estado de vapor es más pesado que el aire, por lo que cuando ocurre fugas se va hacia las partes bajas. El gas natural, en cambio, es menos pesado que el aire, por lo que en caso de fugas se dirige hacia arriba.

- ¿Cómo identificar una fuga? -

Osinergmin detalló que una fuga de GLP puede identificarse rápidamente por el olfato, porque este gas contiene un odorante especial (compuesto aromático) cuyo objetivo es que cualquier persona pueda detectar un escape de gas.

Si el GLP está en estado líquido, la fuga puede identificarse por la nube blanca que se forma cuando la humedad del aire se condensa al mezclarse con el GLP que está a más baja temperatura.

- Plan de contingencia -

El referido organismo detalló que cada empresa encargada de importar, exportar o trasladar GLP debe contar con su propio plan de contingencia.

Sin embargo, de acuerdo al Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (para prevenir, controlar, colectar y/o mitigar las fugas de GLP, incendios, explosiones o alguna situación de emergencia) existe un protocolo estándar que deben seguir todas las empresas de este rubro.

Ante la ocurrencia de una emergencia, la unidad operativa está obligada a informar el hecho por escrito a Osinergmin. Luego, debe emitir un Informe Preliminar de Emergencia dentro del primer día hábil después de ocurrido el hecho. Asimismo, en un plazo máximo de 10 días hábiles tendrá que remitir el Informe Final de la emergencia.

Estos son los pasos que deberá seguir el conductor del vehículo en los siguientes casos:

- En casos de fugas :

►Detener el paso de personas y vehículos a una distancia prudencial de la zona de ocurrencia de la emergencia.

►Retirar los vehículos que se encuentran a menos de 20 metros de la fuga, los cuales deberán ser movilizados con el motor apagado. Evacuar también a las personas que se encuentren a la misma distancia.

►Movilizar el extintor y el equipo que fuera necesario para el control de la fuga.

►De ser posible, rociar agua en forma de neblina (chorro neblina) para dispersar los vapores del GLP.

►Cortar toda posible fuente de inflamación. Sofocar cualquier llama abierta que exista en las inmediaciones.

►Tampoco accionar interruptores eléctricos.

- En casos de incendio :

►Intentar extinguir el fuego inmediatamente después de que sea detectado (siempre y cuando no sea una fuga encendida) o contener las llamas para que no se expandan, utilizando extintores o utilizando otros medios disponibles (arena, agua, etc.).

► Solicitar la presencia de los bomberos de los centros urbanos más cercanos.

►El fuego en las llantas comienza al interior de estas, por lo general originado por el calor excesivo por manejar demasiado rápido o demasiado tiempo con baja presión de aire.

►Se sabe de casos en que la llanta tiene fuego hasta una hora después de que se cree que se ha apagado. No dejar desatendida una llanta caliente o humeante.

►El agua es el mejor agente para enfriar las llantas. Si esta no se encuentra disponible se debe usar el extintor con cargas cortas sólo para apagar las llamas. Si estas vuelven a aparecer se tendrá que continuar usando este método hasta que la llanta se haya enfriado y las llamas desaparezcan.

►Si se usan correctamente los extintores pueden controlar el fuego en una llanta o prevenir que el fuego alcance a otras, hasta que llegue ayuda o se pueda quitar la llanta al vehículo.

- En casos de lluvias :

►Si mientras el vehículo que transporta GLP está en marcha se inician lluvias intensas el conductor deberá disminuir la velocidad y ubicar, en las cercanías y a la brevedad posible, un lugar donde estacionar la unidad, preferentemente en una zona apartada de la pista o carretera y, de ser posible, debajo de alguna cobertura segura (árboles, zonas techadas, etc.).

►Permanecer dentro del vehículo atento a la intensidad de la lluvia y a la formación de torrentes de agua que pudieran comprometer a la unidad de transporte.

►Evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de la unidad de transporte a otra zona más segura. Si la situación es crítica y se convierte en peligrosa, el conductor deberá descender del vehículo y buscar ponerse a salvo en otra zona.

- En casos de accidentes de tránsito :

►Advertir al tráfico en ambas direcciones sobre el accidente a través de los conos o triángulos de advertencia. Advertir a todos los que están en el área de los riesgos.

►Si durante el accidente hubo una fuga causada por la ruptura del tanque o una volcadura, eliminar toda fuente de inflamación y no dejar que la gente se acerque.

►Reportar todos los accidentes por radio o teléfono al Director de la Emergencia.

►Solicitar apoyo a los bomberos, entidades hospitalarias, Policía Nacional.

►Un conductor no debe parar cuando haya un accidente y está involucrado otro vehículo de la compañía, o contratado, a no ser de que haya la indicación de que necesita su ayuda.

►Si se detiene, el conductor debe estacionar su vehículo fuera de la carretera o calle lo suficientemente lejos para que sea evidente que su vehículo no está involucrado en el accidente.