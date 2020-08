Giselle Mendoza, una joven universitaria de 20 años de edad, fue asesinada la noche del jueves en el distrito de Villa El Salvador por dos delincuentes luego de que le robaran S/16.000, cerca de la puerta de su casa.

La madre de la joven, Nancy Aucampoma, señaló a “América Noticias” que lo sujetos le dispararon a la víctima en el pecho antes de escapar del lugar. La joven falleció camino al Hospital María Auxiliadora.

La policía de la comisaria de Laderas de Villa realizó una operación de búsqueda y captura en la zona, y como resultado de esta, dos personas fueron detenidas en posesión de una pistola.

La madre de la joven aseguró que el arma de fuego que se encontró en poder de los detenidos correspondía a el que se había empleado para matar a su hija.

“¿Por qué le dispararon a mi hija?, ya me habían robado [ambas estaban juntas al momento del robo], no entiendo por qué han tenido que dispararle. Nadie me la va a devolver, solo pido justicia”, indicó.

