Un incendio se registra la tarde de este martes 31 de diciembre en un almacén ubicado en el distrito de Villa El Salvador, lo que ha motivado la rápida intervención del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
Según el reporte oficial, la emergencia fue alertada alrededor de las 4:07 p. m. y corresponde a un incendio estructural en un almacén o depósito.
Al lugar fueron desplazadas diez unidades, entre ellas autobombas, cisternas, ambulancia, rescate y escalera, con el objetivo de controlar el fuego y evitar su propagación a inmuebles cercanos.
Hasta el momento, las labores de atención continúan en la zona y no se ha informado sobre personas heridas ni víctimas mortales.
Noticia en desarrollo
