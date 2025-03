Indignante. Una mujer embarazada no fue atendida a tiempo y dio a luz en la puerta del área de emergencias de un hospital de Villa El Salvador. Esto se reportó la madrugada del domingo y personal de seguridad intentó impedir que ciudadanos registren los hechos.

En la grabación se observa a la fémina dando a luz de pie, mientras tanto el padre está a su costado sosteniendo al recién nacido. Luego de este suceso, los médicos recién se acercaron con una camilla a asistir a la madre, que habría esperado más de 20 minutos en esta zona.

Según los testigos, esta negligencia ocurrió en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador la madrugada del domingo 16 de marzo.

En medio de este caos, personal de seguridad increpó al hombre que grababa los hechos e intentó impedir que continúe; sin embargo, el señor que también esperaba ser atendido hizo caso omiso y siguió registrando el lamentable acontecimiento.

“No la atienden y ha nacido en los brazos de su madre y su papá. Está esperando, no la atienden. La tienen acá en emergencias y no la atienden”, reclamó el ciudadano en el video que fue difundido por ‘El chico de las noticias’.