Jackeline Rojas no solo perdió a seres queridos, sobrevivió a pesar de tener el 65% del cuerpo quemado. Hoy, sigue pidiendo justicia. “Perdí a mi hijo de 3 años y medio. Hasta el día de hoy no hay justicia. Las autoridades no hacen nada. La muerte de mi hijo queda impune”, reveló.

/

ALESSANDRO CURRARINO