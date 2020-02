Ha pasado un mes desde que el fuego cobró la vida de 30 personas, entre niños y adultos, dejando también otras dos decenas de heridos, viviendas destruidas y otras afectadas que han tenido que ser demolidas al encontrarse inhabitables. Ha pasado un mes desde que la tragedia se instaló en el cruce de las avenidas de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar, en Villa El Salvador.

Por ello, esta noche los familiares de las víctimas, vecinos y autoridades se reunieron para participar en la misa conmemorativa. La ministra de Salud. Elizabeth Hinostroza, se encontró en el lugar y en la ceremonia, señaló que en un primer momento la prioridad fue atender a los heridos y salvar las vidas de las víctimas. Hoy entran a la etapa de rehabilitación.

Hay 30 viviendas afectadas que deben ser intervenidas y para ello se el Gobierno dispuso el trabajo del Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Defensa. Al respecto ,Walter Martos Ruíz, titular de este último sector ministerial, indicó que las empresas que ganaron la buena pro han hecho un contrato con los propietarios de las viviendas y a partir de esta semana comienzan los trabajos de rehabilitación.

Autoridades participaron en misa por víctimas de deflagración e incendio en Villa El Salvador. (Foto: Mindef)

Desde este lunes se iniciará la reconstrucción de viviendas en Villa El Salvador. (Foto: Mindef)

Detalló también que este lunes se iniciará la reconstrucción de dos viviendas que fueron demolidas por presentar daños estructurales. Y es que, tras la deflagración e incendio registrado en Villa El Salvador, algunas viviendas tuvieron que ser demolidas en su totalidad. Por otro lado, cuatro inmuebles con daños mayores deben ser reforzados, mientras que otros 19 casas, con daños medianos y menores, deben ser rehabilitadas.

Según el cronograma, los trabajos tomarán un plazo de 30 días en las casas con medianos y pequeños incidentes, y 90 días para las viviendas por reconstruir. “Particularmente me he comprometido con los familiares, como ministro de Defensa y representante de la coordinadora del Gobierno nacional, no me voy a ir con todo el equipo de trabajo hasta no ver las viviendas rehabilitadas y con los enseres”, indicó a la prensa Martos Ruíz.

Según la organización, a cada familia se le va a dar una ficha técnica de todos los trabajos que se van a hacer a sus viviendas. También se ha dispuesto la participación de empresas para este trabajo.