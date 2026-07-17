La Parroquia Virgen de Guadalupe de Villa Madre del Salvador, ubicada en el distrito de Villa El Salvador, fue blanco de dos robos consecutivos en menos de una semana, dejando importantes pérdidas para la comunidad religiosa.

Según denunciaron los feligreses, los delincuentes sustrajeron instrumentos musicales, joyas bañadas en oro, dinero de las limosnas, una cámara de seguridad y hasta la campana principal del templo, afectando tanto las actividades religiosas como las acciones de apoyo social que desarrolla la parroquia.

Parroquia sufre dos robos consecutivos y pierde instrumentos, limosnas y su campana. Foto: Captura de video/Exitosa Noticias

El primer asalto ocurrió durante la madrugada del último martes. Las cámaras de seguridad registraron a un hombre encapuchado que ingresó al recinto tras romper una de las lunas del templo. De acuerdo con los representantes de la parroquia, el sujeto escapó por una ventana llevando una bolsa con pertenencias del coro y diversos objetos litúrgicos.

Entre lo robado también figuran cadenas y joyas bañadas en oro, una cámara de seguridad interna, los instrumentos musicales del coro y el dinero recaudado mediante las limosnas de los fieles.

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La Policía Nacional inició la recolección de las grabaciones para identificar plenamente al responsable.

Dos días después regresaron para llevarse la campana

Lejos de tratarse de un hecho aislado, la parroquia volvió a ser atacada durante la madrugada del jueves. En esta ocasión, los delincuentes ingresaron nuevamente al predio, subieron hasta el quinto piso del campanario y desmontaron la campana principal del templo, para luego huir sin ser detenidos.

Las autoridades investigan si ambos robos fueron cometidos por la misma organización criminal.

Asimismo, efectivos de la comisaría Laderas de Villa asumieron las investigaciones y realizaron pericias en el campanario y en los accesos violentados para buscar huellas y otras evidencias.

Además, los agentes analizarán las cámaras de videovigilancia de las calles cercanas con el objetivo de reconstruir la ruta de escape utilizada por los delincuentes.