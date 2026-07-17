Villa El Salvador: roban una parroquia dos veces en pocos días y dejan sin campana al templo. Foto: Captura de video/Exitosa Noticias
Villa El Salvador: roban una parroquia dos veces en pocos días y dejan sin campana al templo. Foto: Captura de video/Exitosa Noticias
Por Redacción EC

La Parroquia Virgen de Guadalupe de Villa Madre del Salvador, ubicada en el distrito de Villa El Salvador, fue blanco de dos robos consecutivos en menos de una semana, dejando importantes pérdidas para la comunidad religiosa.

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