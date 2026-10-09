Sedapal activa hidrantes y aumenta presión del agua para atender incendio en Villa El Salvador. (Foto: Captura / Canal N)
Sedapal activa hidrantes y aumenta presión del agua para atender incendio en Villa El Salvador. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

Un camión cisterna de Sedapal fue movilizado y diversos hidrantes fueron habilitados en Villa El Salvador para abastecer de agua a los bomberos que atienden un incendio de grandes proporciones en un almacén de reciclaje de la Asociación Villa Rica.

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