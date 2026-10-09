Un camión cisterna de Sedapal fue movilizado y diversos hidrantes fueron habilitados en Villa El Salvador para abastecer de agua a los bomberos que atienden un incendio de grandes proporciones en un almacén de reciclaje de la Asociación Villa Rica.

A través de un comunicado, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que activó sus protocolos de emergencia tras el incendio registrado en un depósito de chatarra ubicado en la calle Los Algarrobos, en el mencionado distrito.

#SedapalInforma| Sedapal brinda apoyo inmediato ante incendio en Villa El Salvador. https://t.co/YLzCZJA1TQ — SedapalOficial (@SedapalOficial) October 9, 2026

Como parte de las medidas adoptadas, la empresa incrementó la presión en la red de distribución para garantizar un caudal adecuado y sostenido durante las labores de los bomberos. Asimismo, habilitó los hidrantes de la zona para facilitar el abastecimiento de agua a las unidades de emergencia.

Sedapal indicó que mantiene una coordinación permanente con las autoridades competentes y que continuará brindando apoyo hasta que culmine la emergencia, con prioridad en la seguridad de la población.

El incendio se registra en un almacén ubicado en la calle Los Algarrobos N.° 100, donde se almacenan piezas de madera y otros materiales de reciclaje. La emergencia genera una intensa humareda visible desde varias manzanas a la redonda, mientras las llamas se extienden detrás de un montículo de desechos.

Más de 14 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú fueron desplazadas al lugar. Entre los recursos movilizados figuran ocho motobombas, dos cisternas, dos escaleras telescópicas, dos unidades de rescate y una ambulancia.

Los equipos de emergencia proceden de distintas dependencias, entre ellas San Miguel, Barranco, Surco, Lurín y Villa El Salvador.