La congestión vehicular se registró desde temprano en este sector de Villa María del Triunfo, donde también se reportó llovizna ligera. (Foto: Caprtura de YT / RPP)
La congestión vehicular se registró desde temprano en este sector de Villa María del Triunfo, donde también se reportó llovizna ligera. (Foto: Caprtura de YT / RPP)
Por Redacción EC

Una llovizna registrada desde la madrugada provocó la acumulación de agua en el baipás de la avenida Pachacútec, cerca del cruce con la avenida 26 de Noviembre, en Villa María del Triunfo, lo que generó congestión vehicular en este sector de Lima Sur.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.