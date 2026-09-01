Una llovizna registrada desde la madrugada provocó la acumulación de agua en el baipás de la avenida Pachacútec, cerca del cruce con la avenida 26 de Noviembre, en Villa María del Triunfo, lo que generó congestión vehicular en este sector de Lima Sur.

Ante el nivel del agua, el personal de serenazgo de Villa María del Triunfo dispuso el cierre del baipás en ambos sentidos: de sur a norte y de norte a sur. Los vehículos tuvieron que desplazarse por las pistas auxiliares, que también presentaban acumulación de agua.

La restricción generó tránsito lento en la zona durante las primeras horas de la mañana. Alrededor de las 6:24 a.m., se reportaba congestión vehicular en el cruce de las avenidas Pachacútec y 26 de Noviembre.

La acumulación de agua en una de las pistas auxiliares también comenzó a desplazarse hacia el baipás, mientras continuaban registrándose momentos de llovizna ligera durante la mañana.

Un punto crítico de Lima Sur

El sector vuelve a registrar problemas por acumulación de agua luego de las intensas lloviznas ocurridas aproximadamente 15 días atrás en distintos puntos de Lima Sur.

En aquella oportunidad, el baipás de la avenida Pachacútec quedó inundado y un bus de transporte público que cubría la ruta Barranco-Villa María del Triunfo quedó atrapado en la vía.

Ante las condiciones registradas este martes, se exhortó a los conductores a tomar precauciones al transitar por la zona y considerar las restricciones ocasionadas por el cierre del baipás.

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Asimismo, debido al incremento del flujo vehicular durante las primeras horas de la mañana, se consideró necesaria la presencia de efectivos de la Policía de Tránsito para apoyar en el control vehicular y evitar que la congestión aumentara en los alrededores del cruce.

¿A qué se deben las lloviznas en Lima?

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el incremento de los vientos en la costa favorecerá un aumento de la humedad.

Esta situación propiciará condiciones para la presencia de niebla y neblina durante la noche y madrugada, además de una probabilidad de lloviznas dispersas en la costa centro y sur.